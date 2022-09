“Creo que el trámite del partido fue donde no había un ganador y era de trámite parejo, sin tanto peligro, pero en definitiva, eso solarmente es una anécdota. Se juega hasta el minuto 95’, tuvieron esa posibilidad, la concretaron y se llevaron el partido. En cuanto a merecimiento sí, lo justo hubiera sido que no hubiese un ganador pero eso son solamente situaciones”, así comenzó la rueda de prensa Pedro Troglio tras la dolorosa derrota sufrida de 1-0 sufrida por Olimpia a manos del Motagua que los dejó sin el liderato.

El estratega de los albos dio la cara y lamentó la caída de su equipo en el juego que se definió a los 89 minutos con el gol del argentino Mauro Ortiz.

“Creo que los clásicos generalmente son así, no hay un equipo que sobresalga sobre el otro en el juego. Son partidos duros, cerrados, de pocas llegadas, con mucha fuerza y choques, no creo que ninguno de los dos sobresalió, creo que fue un partido muy parejo con pocas situaciones de gol. Ganó quien tuvo la virtud de hacer el gol, en el fútbol no siempre se juega bien o mal, los clásicos a veces salen distintos y este fue así, con una cancha pesada y con mucha acumulación de partidos de los dos equipos, pero ellos tuvieron la suerte de concretar en la última jugada. Se llevaron la victoria, no hay merecimiento, hay que reconocer que quien mete el gol gana y esto es así”, señaló Troglio.

Y añadió: “Los dos nos anulamos pero en el fútbol gana el que hace el gol. Digo que el trámite del partido era para un juego que tenía que terminar en empate pero en el fútbol ganas con una situación a último minuto. El fútbol no es ganar todos los fines de semana, a lo mejor acá hay una costumbre equivocada de creer que vas a ganar todos los fines de semana y todos los clásicos, tampoco. Cuando hay una paridad tan grande entre dos equipos vas a ganar y perder clásicos y partidos, el fútbol es así, es lógico que no nos gusta perder pero tenes que entender que también se pierde”.

¿Olimpia no fue el equipo que nos ha tenido acostumbrado?, se le consultó a Troglio y respondió sin tapujos: “Los clásicos son así, no hay un equipo que sobresalga sobre el otro. Fue un partido con mucha fuerza, choque, con pocas situaciones de los dos lados y el ganador tuvo la suerte de hacerlo”.