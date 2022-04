Omar Rosas y su gran promesa si el Real España se corona campeón del Torneo Clausura 2022

A la afición aurinegra el oriundo de Culiacán les garantizó una promesa que no dudará en cumplir si a mediados de mayo levanta la copa de campeón en Honduras.

¿El récord solo quedaría en la historia si no lograr el objetivo del título?

Te mentiría si dijera que no. Pero sabíamos que iba a ser difícil y que luego de cuatro derrotas no cualquiera se levanta, fuimos penúltimo. Cuando llegó el profe Vargas nos dio esa inyección y nos dijo que íbamos a terminar primero en las vueltas, gracias a Dios se cumplió dentro de la cancha. Ahora lo más importante es ganar el título.

Que tuviera esa confianza, hacer lo que puedo en la cancha y no precipitarme que las cosas iban a salir y se dio frente al Olimpia, eso me dio mucha más confianza.

Con su aporte, experiencia ¿qué significa Héctor Vargas en Real España?

La verdad mucho, para nosotros mucho. Es el entrenador, pero es el maestro, es una persona que da confianza, seguridad y que te ayuda para hacer todo bien dentro de la cancha.

¿Con quién te sientes mejor en el ataque, con Júnior Lacayo o Ramiro Rocca?

Podemos jugar los tres juntos, pero la verdad más adelante me hallo más con Rocca, es que tenemos medio año jugando juntos. Lacayo es dinámico, se mueve bien, y sabe que hacer con el balón en sus pies.

¿El problema familiar de su hermano ya pasó luego del accidente automovilístico?

Creo que ya está superado, ahora es más me siento motivado. Eso me está ayudando mucho, es un plus y lo voy a utilizar para hacer las cosas bien. Ahora el está en recuperación, casi pierde la vida, ahora ya estamos mejor.

¿La familia mira los partidos, celebra los goles?

A cada rato, mi mamá me llama antes de los partidos, me da las bendiciones. Mi familia es ese aporte para mí, estar lejos de ellos es duro, pero así toca. Ellos están bien al pendientes, después de los partidos también me llama y mi hermano, por quien celebro haciendo una “M” porque él se llama Mario.

¿Quieren un rival en específico en semifinales?

Nos enfocamos en lo nuestro, ahora toca el Vida y lo vamos a preparar de la mejor forma para las semifinales. El que nos toque debemos hacerlo de la mejor forma.