Omar Elvir: “No me pude despedirde Diego Vázquez, pero hubo lágrimas”

¿Si la memoria no me falla inició con Marlon Licona?

No soy de llevar números o estadísticas, pero si no soy el jugador más longevo dentro de la institución, creo que estoy en los primeros tres. Tengo que indagar en qué lugar estoy.

Ya son 13 años que parecen fáciles o cortos, pero he vivido tantas cosas, tantas anécdotas y para mí se ha hecho tan rápido el tiempo, pero lo he disfrutado.

Pero si le tocara elegir uno... ¿quién sería?

Bueno... tal vez no elegir, pero quien ha marcado en mi carrera sería Diego Vázquez por todo el tiempo que pasamos juntos, por la confianza que me dio y por los logros que hicimos juntos. A él lo pongo en ese lugar especial.

¿Y el peor o con el que no tuvo mucha comunicación?

No sé, yo nunca tuve problemas mayores, pero sí hubo un mal entendido con Risto Vidaković, que después me relegó como castigo a las reservas y nunca lo entendí, pero no le guardo rencor. Al contrario le deseo lo mejor.

SOBRE SU POSIBLE RETIRO

¿Con la experiencia que tiene y lo que ha hecho, le gustaría retirarse en Motagua?

Creo que con todos los años que llevo sería mentiroso si digo que no, siempre y cuando las condiciones la reúnan, pero de no ser así daré lo mejor de mí hasta donde me toca estar, porque al final la institución es lo más importante y si ya no represento lo mejor para ellos en su momento se tomarán decisiones, pero mientras tanto trataré de ser lo más profesional posible.

¿Pero su corazón qué le dice?

Si estuviera en mí la decisión y que abarcara todos los aspectos...indudablemente me gustaría retirarme en Motagua.

En el equipo vecino de ustedes hay un jugador, lateral izquierdo y tiene 40 años de edad ¿Le gustaría llegar a ese nivel?

Sí -dice Omar, toma otro sorbo de Latte y luego reflexiona- , uno día a día trata de mantenerse bien físicamente, de cuidarse en la alimentación, en el descanso, de entrenarse bien para poder alargar la carrera lo máximo posible. Lo que ha hecho Javier Portillo ha sido una bendición y lo ha hecho muy bien, es un ejemplo, porque ser parte de una institución tan grande a esa edad y rindiendo es de darle aplausos. Los jóvenes tienen que seguir ese ejemplo.

¿A los cuantos años le gustaría retirarse?

No sé, pero realmente no lo he pensado en una edad específico, pero si me quiero retirar a un nivel óptimo.