Argentina golea y se citará con México en el Mundial Sub-20: Fecha y horario

Santiago, Chile.

La Selección Sub-20 de Argentina dio un golpe de autoridad este miércoles al recetar goleada a Nigeria en duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Los chicos de la Albiceleste no tuvieron piedad y golearon 4-0 a unos nigerianos que eran favoritos para llegar lejos en la justa mundialista juvenil.

Argentina golpeó temprano. Al minuto dos, una jugada colectiva que se ensució en el área nigeriana, Alejo Sarco apareció para definir y adelantar a los albicelestes. Después de ese primer gol, Nigeria intentó reaccionar, pero Argentina fue controlando el juego desde el mediocampo. En el minuto 22, Maher Carrizo puso el 2-0 con un tiro libre bien ejecutado, dejando al arquero sin reacción. Los nigerianos tuvieron algunas aproximaciones, pero no lograba penetrar la sólida defensa argentina ni superar al arquero Barbi, que respondió bien en varias ocasiones.

Antes del final de la primera mitad, Argentina ya dominaba territorialmente, controlando el ritmo del choque.



COMPLEMENTO

El equipo argentino no se conformó con la ventaja y salió decidido a liquidar. En el minuto 52, una recuperación rápida y un contragolpe bien ejecutado terminaron en el segundo tanto de Maher Carrizo, que definió con mucha facilidad ante la zaga desplazada de Nigeria. Luego, Nigeria intentó algo de ofensiva, pero su zaga estaba muy expuesta y carecía de claridad en los últimos metros. Argentina, con más espacios, siguió atacando. En el minuto 65, ingresó Mateo Silvetti y solo tres minutos después marcó el cuarto con una excelente maniobra individual: recortó al defensor y definió con zurda al segundo palo.

Con el 4-0 consumado, Argentina bajó el ritmo, manejó la posesión y evitó riesgos, sabiendo que tenía el partido controlado.



PARTIDAZO EN CUARTOS DE FINAL

La selección de Argentina se estará enfrentando en cuartos de final ante México, escuadra que ha sido revelación en el Mundial Sub-20 y el martes goleó 1-4 a la anfitriona Chile para sellar su boleto a la siguiente ronda. El duelo entre argentinos y mexicanos será este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El partido comenzará a partir de las 5 de la tarde, horario de Honduras.

FICHA TÉCNICA: