Las medidas de seguridad para la Gran Final: ¿Podrán entrar aficionados identificados del Motagua al Olímpico?

En sol sur, silla y palco los agentes policiales recomiendan lo mismo, y el que no lo haga, que su ropa sea de color neutral y no relacionada al equipo rival Motagua, pues buscan evitar conflictos entre hinchas. A su vez, no prohibieron la vestimenta del Ciclón, sin embargo, no lo aprueban.

De igual manera, se anunció que los hinchas motagüenses deben parquear su vehículos en la zona sur del complejo olímpico, esto para que queden centralizados al ingreso de la zona de populares a la que ingresarán.