Mauricio Dubón, feliz con los Astros: “En Houston me han hecho sentirme como en casa”

Houston, Estados Unidos.

Mauricio Dubón no para de sonreír. En su primer calentamiento en el Minute Maid Park de Houston siente emociones al ver cómo en la ciudad, muchos compatriotas lo han respaldado. Hoy tendrá su debut en casa iniciando en el jardín central contra Rangers de Texas. La idea de Dubón ahora que cambió de novena es consolidarse y así nos lo reveló al ser el primer medio hondureño al que le cuenta su experiencia en la MLB. ¿Qué tal Mauricio, cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Es increíble la comunidad hondureña que hay en Houston (risas). ¿Cuéntame, más 70 partidos en Grandes Ligas, cuál es tu expectativa con los Astros de Houston? Poder mantenerme todo el año, Dustin ha hablado conmigo bastante que me va a usar mucho y lo que he escuchado de la gente de Astros es muy prometedor. Tengo que tomarlo día a día, en el beisbol es de ir pensando día a día, no podés estar pensando en mañana, tampoco en el ayer.

Sabemos que te desempeñas en varias posiciones, lo haces en campo corto, jardines y por eso te dieron ese seguimiento y podemos verte en Astros. Me da un orgullo poder jugar esas posiciones en gran nivel alto, que no cualquiera lo puede hacer y a la misma vez con el bate. Eso es algo que Houston me dijo, que estaban buscando desde ya días esto y se siente bien escuchar las palabras del gerente y del manager que estaban detrás de mí un buen tiempo. ¿Estando en los Gigantes ya se sonaba su salida; cuando se llega la llamada de Astros, qué pensastes? Yo sabía que me iban a cambiar pero no sabía a qué equipo, pero cuando me dijeron Houston pensé: uno, la comida hondureña por Houston y la otra, es que voy a estar más cerca de Honduras, de mi casa. ¿No me has hablado del clima, también parecido a San Pedro Sula? También, no voy a estar en ese frío de San Francisco, es mejor el clima. Venir aquí ya es una mejoría, igual por la cuestión económica y más por estar cerca de la familia.

¿En la Unión Americana hay más alrededor de un millón 800 mil hondureños y la mayoría de catrachos están radicados en Houston; esperas ese apoyo de tus compatriotas en el Minute Mine Park? Claro, yo lo espero en mi debut mañana (hoy), en el Center Field, que traigan sus banderas y que le muestren al mundo que hay un hondureño en Grandes Ligas. Cada vez que veo una bandera de Honduras en el estadio trato de tomarme fotos, acercarme porque no hay mucho hondureño que venga a apoyar y es bonito cuando vienen. Cada vez que sale un pelotero en turno al bate escuchamos que ponen música de tu país... ¿Esperas que pongan Sopa de Caracol en tu debut? Sonará ‘El Encarguito‘ de Guillermo Anderson. ¿Ese es el tema que has pedido? Sí, esa es una, hay otras allí pero esa es la que viene. ¿Qué mensaje le mandas a los hondureños que vienen a Houston? Cada vez que vengan a un estadio y miro la bandera de Honduras, siempre me les acerco y les digo, hola. Hay veces que cuando perdemos un juego no lo hago por respeto al equipo, pero cuando ganamos siempre los saludo y cada vez que vengan que saquen la bandera que yo siempre iré a saludarlos y darles tiempos.