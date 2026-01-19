Marathón da la sorpresa: ¡acuerda fichaje de exfutbolista de Motagua!

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón no pierde tiempo y este lunes eligió oficialmente a Daniel Otero como su nuevo presidente, y de manera paralela cerró un nuevo fichaje de peso en el mercado, a pocos días del inicio del Clausura 2026, en el que buscará la ansiada décima luego de quedar subcampeones el torneo pasado.

Se trata del experimentado guardameta Jonathan Rougier, quien tomó la decisión de vestir la camiseta del Monstruo Verde luego de su exitoso paso por Motagua en el fútbol hondureño, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional.

El portero de 38 años tiene todo acordado con el club sampedrano, actual subcampeón del fútbol catracho, y solo resta que envíe el contrato firmado para ser presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del conjunto esmeralda.