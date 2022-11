Alegría de Keosseián por el primer gol del ‘Chelito‘ Martínez

La verdad lo que más me importa es el cariño que le tengo a la institución y el cariño que la gente me tiene a mí. Lo después, los resultados van y vienen.

De las tres copas de campeón con Marathón ¿cuál ha disfrutado más?

La última que jugamos contra Real España, hace 13 años, por cómo se dio no por enfrentar a Real España. Anotamos en el último minutos.

¿Cómo define a la afición de Marathón?

Es sufrida, noble, a veces un poco impaciente porque a veces ganás un partido y te dicen que tenés que ganar el otro. Pierdes un partido y se amargan demasiado, les tengo mucho cariño porque me han apoyado demasiado, ojalá que podamos terminar bien el año.

¿Están para el título?

Marathón está primero para pasar el domingo que será un partido muy difícil, ojalá sea un muy buen partido y los árbitros estén a la altura de lo que requiera, es un tema bastante delicado que me preocupa. El árbitro cobró un penal que era expulsión del rival, menos mal que la línea levantó la bandera y dijo no. Si la línea no lo veía iba a ser una barbaridad. Ojalá que el domingo sea un buen espectáculo y que gane el mejor.

¿Cuál será esa apuesta futbolística de Marathón en una cancha que ya saben lo que es ganar?

Es difícil, sacamos un buen resultado, este partido que viene es el definitorio. Nosotros vamos a hacer todo lo que venimos haciendo en todo el torneo, hay mucho respeto porque tienen muy buen equipo.

¿Está alegre por el primer gol del “Chelito”?

Es muy buen profesional, humilde, sacrificado, tiene muy buenas condiciones y por supuesto que me alegro por él como me alegro por todos.

¿Isaac Castillo llega al partido luego de salir lesionado?

Vamos a ver, hoy estaba mejor, esperemos que pueda llegar.