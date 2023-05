“El Manchester City va a destrozar al Real Madrid en la Champions”

“Por supuesto, puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos. C reo que este es el año del Manchester City”, indicó Rooney.

A pesar de hablar de uno de sus archirrivales, Wayne no tiene problemas en elogiarlos y lanzar una dura advertencia para Carlo Ancelotti.

“El Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de la Champions, sino que los van a destrozar” , señaló Rooney en declaraciones para The Sunday Times.

Para Wayne, el factor determinante de esta eliminatoria es Erling Haaland.

“Hace un año, el Madrid eliminó al City, pero ahora la dinámica es diferente. El City está mejor en defensa y es un equipo más paciente, pero el mayor cambio es Erling Haaland. La temporada pasada en el Bernabéu el equipo sufrió cinco minutos locos que le hicieron perder la eliminatoria. Con Haaland no habría pasado. El Real Madrid no podría haber jugado de la misma manera. En ambos partidos tuvieron períodos en los que le quitaron el balón al City y pudieron hacerlo porque el City no tenía una amenaza real en ataque”.