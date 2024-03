Luis Enrique y su “condición” para no poner a Mbappé ante Barcelona

París, Francia.

Luis Enrique Martínez, técnico español del PSG, retomó sus transmisiones en vivo por Twitch, una costumbre que inició en el Mundial de Qatar 2022. El estratega del París Saint Germain de Francia valoró el próximo enfrentamiento de su equipo con el Barcelona en la Liga de Campeones, recordando que es “culé y socio desde hace más de 25 años”, y dejó las puertas abiertas a su regreso como entrenador, aunque admitió que es “muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos”.

”Por ganas y lo que significa el Barça me gustaría volver, pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. Este verano, por lo que ha dicho Xavi, necesita entrenador, pero yo tengo contrato y tengo la norma de cumplirlos. Estoy encantado en el PSG y no voy a romper el contrato”, señaló.

Broma sobre Kylian Mbappé y la serie ante Barcelona

Luis Enrique anunció la creación de la ‘Fundación Xana’, inspirada en la sonrisa de Xana Martínez Cullell, hija que perdió por una enfermedad, y creada con el objetivo de acompañar a los niños y niñas que sufren enfermedades graves y a sus familias en los momentos más duros. En ese momento, al DT del PSG se le señaló que no ponga a Mbappé en su habitual puesto para la serie en Champions League ante Barcelona. “¿Cuánto por poner a Mbappé de central contra el Barça? Si alguien va a la Fundación Xana y colabora con algún proyecto y dona 4 o 5 millones de euros, le digo a Kylian que descanse. Pero necesito justificante bancario antes de hacerlo”, bromeó Luis Enrique.

Rival si avanza a semifinales en la Liga de Campeones

Si alcanza las semifinales con el PSG, sorprendió al elegir al Atlético de Madrid como próximo rival en lugar del Borussia Dortmund, como deparó la parte del cuadro en la que quedó emparejado en el sorteo. “La vena por una parte de que sea español me dice que el Atlético de Madrid y si pasa el Dormtund había quedado con su entrenador de vernos en la final cuando nos enfrentamos en la fase de grupos. En la final no sé si quiero un equipo español, estaría bien jugar ante Pep Guardiola o Arteta”, afirmó, dejando claro que no quiere al Real Madrid como rival. Preguntado por el mejor jugador al que ha dirigido se quedó con el argentino Leo Messi por delante del francés Kylian Mbappé, cuyo futuro dejó claro que solamente lo sabe el jugador. “No lo sabe nadie, solo Mbappé. Cuando las partes directamente implicadas se pronuncien, todos a escuchar. Toca esperar”, dijo.