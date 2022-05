Lionel Messi habló ampliamente sobre la temporada que recientemente finalizó y se pronunció sobre la Champions League que conquistó el Real Madrid tras vencer 1-0 al Liverpool.

“La Pulga” concedió una entrevista para TyC Sports y señaló su deseo de volver a coronarse como campeón de Europa. Además, indicó que el cuadro madridista no merecía quedar campeón del torneo.

“Obviamente me dan ganas de volver a ganarla, que me da bronca no poder estar ahí. Pero también me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions. La Champions son situaciones, son momentos puntuales. Son momentos psicológicos, donde lo agarra un equipo, donde el mínimo error te deja fuera, y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final”, comenzó diciendo Messi.

Y añadió: “Porque el Real Madrid, sin quitarle mérito ni muchísimo menos, porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y, sin embargo, les ganó a todos”.