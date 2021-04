Chelato Uclés: "Soy un amante del cine”

San Pedro Sula, Honduras

Chelato Uclés nos ha acostumbrado a estar en medio de la polémica y su pasión por el fútbol. Sin embargo, pocos conocen la otra faceta del Maestro: su pasión por el cine y la música.

Uclés está preparando una producción cinematográfica llamada "El trienio de oro", que abarca los años 1980, 1981 y 1982, en los que Honduras llegó al Mundial de España 82 conducido por este entrenador.

“Estoy trabajando para hacerlo lo mejor posible. Incluso he sacado algunas copias y he quedado inconforme. Veo un error y también pienso que se pudo haber hecho mejor. Siempre el perfeccionismo.

El único inconveniente que he tenido para hacerlo en grande es que ningún patrocinador me contesta y se necesita para llevarlo a la pantalla de cine”, expresa Chelato con un tanto de pesar por no poder llevar su proyecto adonde quisiera.

La producción cinematográfica de Chelato es como un documental con videos inéditos que no se han transmitido como entrenamientos de Honduras en España, así como lo que mencionaba la prensa española.

A la pregunta de si se sentía el Steven Spielberg del fútbol dijo entre risas: “Sí, lo que sucede es que soy amante del cine. Guardo una enorme colección, sobre todo del cine clásico. Tengo todas las películas de todos los tiempos”.

El Maestro no está muy seguro de poder recaudar mucho dinero, ya que ha tenido dificultades para montar la producción. “Si la llevo al cine, podría ser que recaude, pero al no tener patrocinio es muy difícil y la haré para televisión, la negociaré con un canal”.

El extécnico del Santos de México dijo que tenía buenas intenciones con el dinero que recaudaría. “Yo tenía pensado utilizar ese dinero en una actividad de prevención con la niñez y evitar que tengan ocio, por medio del fútbol alejarlo de pandilla”, afirmó Uclés.

El técnico pentacampeón del fútbol hondureño está seguro de que la película que hará tendrá la aceptación del público hondureño. “Esta producción será un éxito porque yo mismo me pongo en el plan del televidente. Digo ‘esto gusta y esto no puede gustar’ y busco cosas que agraden. Esto es algo que nunca se ha visto en la historia del fútbol. Nadie hizo algo así”.