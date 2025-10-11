Keylor Navas reacciona y deja mensaje tras el Honduras vs Costa Rica

San José, Costa Rica.

Honduras y Costa Rica igualaron sin goles en San Pedro Sula por la tercera jornada de las Eliminatorias de la Concacaf. Uno de los protagonistas y figuras en el cuadro tico es Keylor Navas, guardameta de Pumas de México y exjugador del Real Madrid.

El tres veces campeón de Champions League de Europa fue uno de los más aclamados por la afición catracha, y no es para menos con su historial. Sin embargo, el portero no se había pronunciado luego del empate ante la escuadra catracha.

Este sábado 11 de octubre, Keylor Navas rompió el silencio en sus redes sociales tras el Honduras vs Costa Rica y dejó un mensaje a sus seguidores. El guardián tico alienta a los aficionados a que sigan apoyando a la Selección, rumbo a la Copa del Mundo del 2026.