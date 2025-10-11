Keylor Navas reacciona y deja mensaje tras el Honduras vs Costa Rica

Honduras y Costa Rica igualaron sin goles en San Pedro Sula por la tercera jornada de las Eliminatorias de la Concacaf. Uno de los protagonistas y figuras en el cuadro tico es Keylor Navas, guardameta de Pumas de México y exjugador del Real Madrid.
El tres veces campeón de Champions League de Europa fue uno de los más aclamados por la afición catracha, y no es para menos con su historial. Sin embargo, el portero no se había pronunciado luego del empate ante la escuadra catracha.
Este sábado 11 de octubre, Keylor Navas rompió el silencio en sus redes sociales tras el Honduras vs Costa Rica y dejó un mensaje a sus seguidores. El guardián tico alienta a los aficionados a que sigan apoyando a la Selección, rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
"Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos. Los necesitamos a todos con nosotros. Pura vida!”, expresó el guardameta en sus redes sociales.
Keylor Navas no fue muy exigido en Honduras, y ahora pone la mirada en el duelo ante Nicaragua. Esta noche la plantilla de Costa Rica viajó a San José para preparar el siguiente encuentro que será este lunes 13 de octubre en el estadio Nacional de la ciudad de San José, a las 8:00 PM, hora catracha.
La Selección de Costa Rica se encuentra en el tercer lugar del Grupo C de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con apenas 3 puntos; no han perdido, pero tampoco han salido victoriosos. Los ticos se encuentran por debajo de Haití y Honduras que alcanzan las 5 unidades.
En la otra llave, Honduras recibe a Haití en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en donde buscará recuperar el liderato de su encasillado. Cabe destacar que tras 6 jornadas de la última fase, solo los que encabecen los grupos avanzarán de forma directa, mientras que los dos mejores lugares irán a un repechaje en marzo.