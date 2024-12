Kevin Álvarez se destapa, ofertas, negocio y a quién ve campeón: “Nos señala como vagos”

Cree que ha tenido una muy buena carrera: Creo que he tenido una carrera buena y a pesar de que he sido criticado, lo he hecho bien. ¿A quién no han criticado? critican a Messi a Ronaldo, entonces, que se puede esperar de nosotros los mortales. Yo he trabajado siempre y eso me ha abierto oportunidades en Mundiales, Juegos Olímpicos, me he codeado bien. Estoy joven aún y puedo seguir generando frutos. Ahorita estoy saliendo de una lesión y hay que ver qué sigue para mí.

Su recuperación: Voy muy bien. Estoy en observación con el doctor Óscar Benítez y varios preparadores físicos. El equipo de Lobos siempre me está llamando para darle trabajos.

Motagua es historia: Al final del torneo finaliza mi contrato con Motagua, pero tampoco podría decir que es historia, ellos tiene la decisión sobre lo que van a hacer. Yo no puedo ser mal agradecido con ellos, al contrario, estoy muy agradecido con ellos. A pesar de todo siguen cumpliendo con los pagos de mi contrato.