¿Honduras no tendrá a Najar para la Copa Oro? El futbolista se pronuncia

Tegucigalpa, Honduras.

Y es que Najar estará en plena competencia en la MLS con el Nashville SC en junio, mes donde también se disputará la Copa Oro 2025.

"Coincide la Copa Oro con el torneo de la MLS, al final el club viene y habla con uno como jugador, obviamente ellos quieren que nos quedemos en el club, pero al final uno tiene que ver qué es lo mejor porque a veces es importante poder destacar en el equipo, poder estar con el equipo también, ahorita solo pensamos en los dos partidos de eliminatoria", comentó Najar.

Y siguió: "Si se da la oportunidad, pues estar ahí, uno nunca debe decir 'no' porque nunca se sabe, al final uno trabaja para eso, vamos a esperar más adelante a ver qué pasa".

Posteriormente, Andy Najar terminó confirmando el motivo por el que podría perderse la Copa Oro 2025. Tiene que ver con su futuro y contrato con el Nashville de la MLS.

"Yo estoy comprometido con la Selección, pero como lo dijo el profesor que no iba a contar con muchos jugadores que están jugando afuera, vamos a esperar a ver qué decide él. Uno trabaja para eso en el equipo, hasta el momento hemos venido haciendo bien las cosas con el equipo, así que si toca venir a la Selección vamos a venir con gusto, pero sino quedarme en el equipo y poder aprovechar, para mí es un año muy importante, ya que solo pude firmar un año con el club, con una opción automática de llegar a jugar el 75 por ciento de toda la temporada, al final hay que ver el futuro de uno, porque eso es muy importante", explicó.

Andy Najar dice que aún no ha hablado con Rueda sobre esta situación. El hondureño necesita jugar el 75 por ciento de partidos de la temporada para renovar su contrato de manera automática.

"Todavía no he hablado con Rueda, faltan tres meses, hay tiempo suficiente para hablar, pero él dijo que no iba a contar con algunos jugadores que están en el extranjero, al final no sabemos qué va a pasar", cerró el tema.