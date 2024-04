Tota Medina responde por qué Marathón no ha ganado ningún clásico

El duelo táctico contra el Motagua

Los partidos se trabajan, es consciente que no se pueden dominar los 90 minutos, el rival propone, un rival con esta clase de jugadores seguramente que íbamos a tener algún tiempo de sobresalto, tuvimos los mínimos: la del gol en el balón detenido y la última al finalizar donde quedan de cara con Samudio. Después me quedó tranquilo con lo que el equipo propuso, Motagua no llegó, no tuvo claridad en ningún momento del partido, no nos dominó el balón, sí al pelotazo con centro, es el arma fundamental que tienen, no me preocupa eso, lo que propuso Marathón fue jugar por bajo, llegar con balón dominado, hubo un trámite del partido donde tuvimos sometido al Motagua que con ocho o diez jugadores adentro del área y nosotros circulando el balón, vamos a seguir trabajando.

¿Cuál es el mejor esquema con el que se siente cómodo?

Uno tiene un esquema en la cabeza, después son ellos lo que se mueven dentro del campo, lo que encuentran el espacio y el lugar. Lógicamente tenemos un orden táctico, tenemos que aprovechar con la característica de cada jugador. Por ejemplo: Isaac Castillo nos daba una cosa y cuando entró Selvin nos daba otra. En base a eso, tenemos que saber manejar esos momentos para ir cambiándolo. A nosotros nos siente bien desplegar un buen fútbol.

Cuatro clásicos, Marathón no ha ganado ninguno en el Clausura 2024

Los partidos son todos de tres puntos, contra Real Sociedad, contra Olimpia, contra Olancho tiene el mismo valor. Obviamente, cuando nos enfrentamos los equipos denominados grandes tienen estas situaciones, yo no hago números por los encuentros con Olimpia, con Motagua, yo hago en la general y esto indica que estamos con un partido menos y con la posibilidad de ser segundos en la tabla de posiciones, seguimos trabajando en eso para llegar a la finalización de la rueda regulares, hoy quedan muchos por delante y hay que seguir trabajando.