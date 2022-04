La “Tota” Medina: “Mientras Motagua tenga chance vamos a apostar al título”

Suma un mes en Honduras y el técnico del Motagua, Hernán la “Tota” Medina, tiene varios desafíos en el club, pero el principal es este: conquistar el título del torneo Clausura 2022.

Confesó también que conserva una amistad sincera con Danilo Tosello, leyenda y exentrenador del Olimpia. Además, cuenta cómo ha sido su adaptación en tierras hondureñas y su relación con los futbolistas del Azul.

¿Qué otras pasiones tiene aparte del fútbol?

Soy apasionado de mi familia, soy de leer, no sé si bastante, pero sí leo, y de buscar información, de poder estar a la orden del día, no solamente en lo informativo, también me gusta leer de cultura general y me gusta el cine. Al no tener tanto tiempo con la familia, me gusta estar con mi esposa y mis hijos.

¿En la Provincia de Córdoba logró escuchar nombres como Danilo Tosello, Diego Vázquez, Héctor Vargas, entre otros?

Sí, con Danilo Tosello tuve la oportunidad de compartir plantel en Belgrano de Córdoba. Con Danilo he tenido la oportunidad de estar conversando y ahora con la tecnología tenemos grupos de WhatsApp. Él es de los más veteranos del Belgrano de Córdoba y siempre tenemos contacto.

Aparte de conocer a sus jugadores, ¿cómo le ha ido en este proceso de adaptación en el país?

Ya dejó de ser un proceso de transición. Nosotros venimos sabiendo que tenemos que afrontar estas condiciones y hemos ido trabajando y poniéndonos al día. Tuvimos un pequeño contratiempo con mi salud, apenas llegué y el virus se me venía manifestando desde Argentina o se me manifestó desde acá, pero bueno, la conclusión es que gracias a Dios salí adelante y hoy estoy a plenitud.

Con el equipo y con todos me he sentido bien y me ha contagiado el grupo en el día a día, y eso me ha fortalecido cada vez más. Y eso es el fútbol, de ir dando pasos firmes, de ir creciendo cada día y de seguir siendo un equipo que está en crecimiento y desarrollo.