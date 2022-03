Fiel a su estilo, Héctor Vargas brindó contundentes declaraciones de cara al clásico sampedrano que sostendrán Real España y Marathón este sábado 1 de abril en el estadio Morazán.

“El León de Formosa” expresó su molestia con la directiva del cuadro verdolaga ya que en el equipo sampedrano despidieron la semana pasada a uno de los utileros de la institución.

Vargas fue claro y dijo que eso no es fútbol sino de gente mala, ya que según él, en el cuadro verde hicieron ese despido debió a la amistad que tiene la persona despedida con el argentino.

“A la hora que se da el partido eso se olvida. Yo tengo gente dentro de Marathón que me están contando, bueno, de hecho sacaron al utilero porque supuestamente tienen miedo que me informe a mí, entonces, tenían que haber sacado a los siete utileros anteriores como lo hicieron esta vez. Uno siempre trata de averiguar información con nosotros como el partido del sábado pasado que jugaron contra el Lone”, comenzó diciendo el hoy técnico del Real España.

Y añadió: “Preguntan para que les manden videos y para ver cómo venimos jugando nosotros, es normal, creo que es normal la información pero en este caso sacar al utilero porque creían que yo iba a preguntar algo, está mal. Eso me molesta y me duele porque es algo que no va con el fútbol, va con la mala gente y realmente no se hace. Va a ganar quien mejor haga las cosas”.

El estratega de la máquina indicó que buscará vencer a su ex club: “Sigue siendo un clásico, hay que tratar de ganarlo, creo que tenemos toda la posibilidad de hacer respetar nuestra casa. Venimos bien y por buen camino y con todas las ganas de seguir haciendo las cosas así. Vamos a darlo todo para seguir sumando como lo venimos haciendo”, puntualizó.

“Todos los clásicos son diferentes y todos hay que aprender a jugarlos porque son diferentes. Comienza una nueva etapa para mi con un conocimiento diferente, antes me tocaba jugar quizá no conociendo cómo eran los clásicos aquí en San Pedro y ahora los conozco. Vamos a tener nuestro bautismo en este clásico y esperamos seguir con la racha positiva que hemos mantenido hasta ahora con el equipo”, enfatizó.

Por otra parte, Héctor Vargas dio su punto de vista sobre los cambios que se tienen que hacer en la Liga Nacional.

“Eso lo hablé con Hernán Gómez el Bolillo cuando vino a la sede a hablar con nosotros, yo le dije que el formato de competencia juega en contra de la selección. Si vos competís siete meses al año y el que más compite, compite nueve y después pretendes tener una selección competitiva, estamos mintiéndonos nosotros. Estamos tratando que los campeonatos sean más cortos y para ahorrarnos dinero y después queremos que la selección tenga buenos desenvolvimientos y esa es una de las causas del porqué no nos están saliendo las cosas y por eso otras selecciones nos han sacado ventaja. Hay muchas cosas por modificar, pero los campeonatos son muy cortos y van en contra de la selección nacional”, dijo.

¿Le debieron de dar a usted la selección?, se le consultó a Vargas a lo que respondió: “Creo que en este momento pasó factura por el desconocimiento de los jugadores, eso no es bueno para ningún jugador. Quizá por la decisión apresurada y la escasez de resultados hizo que tomaran la decisión de traer una persona ya con antecedentes como lo es dirigir eliminatorias, pero no conoce los jugadores. Creo que el momento ideal hubiese sido a partir de ahora para el 2026 y en ese momento hubiese sido alguien del país, llámese Troglio, llámese Vázquez o Vargas, éramos los que más conocíamos a los futbolistas y nos ha ido bien aquí. Fue una decisión apresurada pero ahora ya está y ahora hay que pensar en lo que se viene que es el Mundiald el 2026”.