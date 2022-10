El Alajuelense recibe este martes al Real España (6:00pm) en la vuelta de las semifinales por la Liga Concacaf en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El equipo costarricense llega con una ventaja cómoda de tres goles, mientras que los aurinegros buscarán la hazaña histórica de poder igualar las cosas o darle vuelta a un marcador que se ve muy difícil.

El entrenador de la Máquina, Héctor Vargas, compadeció en conferencia de prensa esta tarde y dijo que los rojinegros no fueron superiores a ellos y no tuvieron ningún mérito.

El argentino comentó que el primer gol de Alajuelense en el Estadio Morazán estaba en fuera de juego y no debió contar. Del mismo modo, no quiso hablar de los tantos de Johan Venegas y Celso Borges.

Héctor Vargas fue consultado sobre alguna virtud que destacaba del Alajuelense, se negó a responder.

“Pregúntame del equipo mío, porque ya no le quiero dar más a los periodistas. Pregúntame del Real España y te contesto”, comentó Vargas.

Asimismo, afirmó que el partido cambió desde el primer gol que estaba en posición ilícita.

“El partido cambió a los once minutos con el gol que fue en fuera de juego y que Concacaf se lo da a Freddy Góndola, que era el jugador que estaba adelantado”.

El técnico argentino dijo que tratará de hacer lo posible para darle la vuelta al marcador y que no tiene miedo de arriesgar.

“No hay nada más peligroso que alguien que no tiene nada que perder, porque ya perdió hasta el miedo. Está la posibilidad de intentarlo y por qué no, lo vamos a intentar”, advirtió.

Y finalizó: “Vamos a intentarlo y veremos al final de los 90 minutos en qué momento nos encontramos”.