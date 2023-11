Real Madrid y el impensado “9” que ficharía: “Estamos en contacto...”

Real Madrid podría soltar un bombazo en el mercado de invierno... o verano. Ante la falta de un ‘9’ tras la inesperada salida de Karim Benzema rumbo a la liga de Arabia Saudita, el club estaría tanteando la posibilidad de firmar a un delantero lo más pronto posible.

Y uno de los que podría vestirse de blanco es nada más que Mauro Icardi. Su agente asegura que mantienen pláticas con el equipo, por lo que podría llegar en la próxima ventana de transferencias o temporada.

“Estoy en Madrid ahora mismo (ayer viernes). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del club. Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray-Manchester United de la Champions League este miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, confesó Elio Letterio Pino, representante del ariete argentino.

Actualmente, Icardi se encuentra en el Galatasaray, donde ya es ídolo tras un arranque espectacular. Lleva un total de 46 partidos con 38 goles desde que juega para la entidad turca en el curso anterior, con un gran promedio de 0,82.

Cabe recordar que Mauro Icardi primero estuvo cedido y fue en el pasado verano cuando el PSG decidió venderlo por completo. Tiene contrato con el ‘Galata’ hasta junio del 2026.

Icardi es “el jugador extranjero más legendario” del club desde el rumano Gheorghe Hagi, uno de los protagonistas de los cuatro campeonatos de Turquía conquistados por los Leones de Estambul entre 1997 y 2000, y de la Copa de la UEFA ganada en el año 2000, afirma la responsable adjunta de la tienda, Irem Naz Kaya.

Según la prensa española, el futbolista argentino no representaría un gasto importante para el Real Madrid si deciden llevar a cabo esta operación, ya que solo estaría tasado en 20 millones de euros.