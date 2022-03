Mano a mano con Elías Burbara: Su Real España, el fichaje caído de Vieyra, futbolista que ha querido fichar

Creo que son comentarios a la ligera, yo sé que adentro de las venas de todo exjugador españolista corre el color amarillo, no creo que se llegue a teñir tan rápido. Estoy seguro que cuando Carlos vea los resultados y el trabajo que se está haciendo le garantizo que todo va a estar bien, que no se preocupe.

La experiencia del profesor Vargas pesa. Nosotros teníamos los problemas bien marcados e identificados y él con la experiencia que tiene llegó, supo resolverlos y dio esos ingredientes extras que a veces se necesitan en el fútbol, que no se aprenden, que no están en ningún panfleto y que no se estudian, son esos elementos extradeportivos que a veces faltan y el profesor tiene todos esos ingredientes.

SOBRE LA DEBACLE DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Como hombre de fútbol y que sabe mucho, ¿qué pasó con esta selección?

Hay veces que son cosas inexplicables porque tenes generación que quedó cuarto lugar en unas Olimpiadas, una generación que fue subcampeón en Panamericanos, bi subcampeón de Preolímpicos, realmente no es un tema de jugadores... no sé. Lo mismo que te explicaba del equipo antes. Tal vez era un tema que todos los engranajes caigan por sí solos para que las cosas funcionen. Tal vez eso hace falta, algo que logre unir jugadores, cuerpo técnico, directivos, prensa, afición, hace falta esa magia en esa selección, aunque realmente los que tienen que venir a aportar eso son los dirigentes y el cuerpo técnico.

¿Aspira a un puesto en la Federación de Honduras?

Suficiente chamba tengo ya (risas). Pero sí, estamos en la mejor disposición de colaborar con todo lo que las autoridades de la Federación necesiten, estamos a las órdenes de ellos y si toca, toca. Aquí uno no está por beneficio personal sino por el beneficio del fútbol así que si toca, estamos a la orden.

Todo mundo pide la cabeza de las actuales autoridades. ¿Usted qué opina? ¿Son culpables los federativos?

No podemos señalar a una persona cuando todo va tan mal. Si hay una buena organización, si hay un buen equipo, un buen cuerpo técnico y si falla uno no se nota, no debe notarse cuando falla una persona. Cuando las cosas suceden como sucedieron realmente es porque todo mundo falló, incluido los aficionados, periodistas... es imposible que Honduras esté en el último lugar de la tabla, o sea, para estar en donde estamos es porque no se hizo una cosa buena. No es un tema administrativo, no es deportivo, es eso extra, ese ambiente e ingredientes que hacen que todo se fusione y caiga en su propio eje y que todo funcione pero para eso necesitas esos detallitos especiales. No hay que señalar a alguien en específico, tiene que ser un desastre completo para que suceda lo que está sucediendo.

¿Para usted Bolillo debe seguir en la Selección independientemente lo que pase en estos partidos?

No podemos dudar de la capacidad del Bolillo Gómez. Tiene varios mundiales, tiene eliminatorias, tiene Concacaf, tiene un prestigio muy importante en el fútbol. Si tu preguntas saquemos al Bolillo ¿a quién vas a traer? te va a salir un listado de cien candidatos. ¿Qué no tiene el Bolillo que tenga un candidato nuevo? o sea, no le falta nada. No es un tema de técnico y si lo quieren cambiar, cámbienlo, pero el que va a venir no vendrá a hacer nada diferente, ya lo probamos con Coito, estaba Fabián, lo cambiaron y no pasó nada. Realmente no es un tema de técnicos esto.

ELÍAS MÁS A FONDO

-Hablando de otros temas... ¿Dónde realizó sus estudios?

Aquí en San Pedro Sula. Egresado del Instituto La Salle, luego la universidad sí en los Estados Unidos y luego regresamos a trabajar.

¿Su niñez cómo fue?

Bien, normal, familiar, muy pegado a la familia, de casa. Por ahí se me vienen algunos recuerdos que no se me olvidan, ya que estamos aquí en este escenario, se me vienen muchas a la mente.

¿Qué es lo que más recuerda de su etapa de niño?

Las amistades de uno, las vivencias, los viajes, ese tiempo en familia, eso es lo que más le queda a uno. La educación y gracias a esas anécdotas y ese buen inicio recto y bien hecho fueron la base para ser el Elías de ahora.

¿Era buen estudiante o era de esos que llamamos garroteros?

Había que pasar, va... (risas).

¿En su etapa de adolescencia fue mujeriego?

No, tranquilo, bien portado (risas).

¿Desde cuándo está a cargo del Comisariato los Andes?

En 1998 comencé a trabajar en el negocio, luego hubo un tiempo que se interrumpió por los estudios universitarios, en el 2005 regresé y a trabajar desde abajo. Primero manejaba un departamento, luego otro y ahora en la dirección, donde estoy desde hace unos seis o siete años. Fuimos escalando poco a poco. Mi papá era la cabeza de la organización y cuando fallece ya asumo uno de los negocios y mi hermano el otro.

¿Cuánto tiempo le consume estar a cargo del negocio?

Esto es tiempo completo. Más bien me las tengo que ingeniar para darle tiempo al Real España.Fuera del fútbol y de su empresa, cuál es su principal pasatiempo.

¿Qué otras actividades realiza y que lo apasionan?

Realmente el tema extracurricular casi que lo abarca todo Real España, a un 95%. Luego está la playa y la pesca y de ahí estoy retirado de todo lo más que tenía antes. Retirado del golf, del PlayStation y de todo lo demás que en su momento me gustó y ya sin tiempo porque primero está la familia, después el negocio y el Real España y no busques más tiempo que no hay.

¿Cuál es el jugador de Liga Nacional que a usted le gustaría tener en Real España?

Creo que hemos conformado un buen equipo, creemos que a este equipo no le hace falta nada... —lo interrumpo y le digo que dé un nombre— Una vez contesté una pregunta así y mi respuesta fue Michaell Chirinos. Obviamente necesitábamos ese tipo de jugador ahí en aquella ocasión. Ahorita si me tocase con los ojos cerrados pedir uno, no sé, creo que me mantengo con la misma respuesta, me gusta el Real España como está y posición por posición.

Si me preguntas qué defensa cambio con alguien de Motagua, te digo que ninguno, qué volante cambio con el de otro equipo, te digo ninguno, por qué atacante cambio a Ramiro Rocca y te digo que con ninguno.Hoy sí te puedo decir que los jugadores que quisiera están en mi equipo.

¿Cómo le gustaría retirarse del Real España el día que le toque hacerse a un lado?

El legado que estoy dejando, uno de cumplimiento y de honestidad. No han visto al Real España involucrados en ningún escándalo. Hemos sido honestos en el trabajo, nos costó aprender, obviamente, hace seis años que entré en esto hacía muchos relajos, pero era la misma falta de experiencia. Hoy creo que somos más cautelosos en el accionar del equipo y más bien se están viendo mejores resultados.

Hace dos años salí diciendo en medios que íbamos a arrancar un proceso nuevo y me han hecho cualquier cantidad de memes con ese proceso pero realmente hoy, por poner un ejemplo, tienes tres o cuatro porteros que son de nuestra casa, un lateral izquierdo y defensores centrales que trajimos a los 20 años, los laterales vinieron de 22 años, Gerson Chávez de la casa, nuestro creativo de la casa, estás viendo nuestras reservas... Realmente si me hubiera tocado fichar a esos jugadores hoy no hubiera tenido el presupuesto para hacerlo entonces tuvimos que hacer esos jugadores. Hoy viene lo más difícil que es sostenerlo porque la media no supera ni los 25 años y si pones la banca y los cipotes entonces el promedio es de 23 años. Tenemos equipo para cinco años, no importa quién sea el técnico, el presidente, solo es de cuidar las finanzas.