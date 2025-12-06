Espinel sobre lo ocurrido en el Olimpia- Victoria: "Quiero estar en un fútbol que crezca"

Tegucigalpa, Honduras.

Eduardo Espinel tuvo una de las conferencias más reflexivas luego de que el Victoria no se presentara a jugar contra Olimpia por problemas de salarios. La Jaiba no se presentó debido a la falta de pagos de salario a sus jugadores y cuerpo técnico. La situación llama a la reflexión al fútbol catracho y Espinel no dudó en tocar la cruda realidad.

El uruguayo contó que recibió una llamada de su país que le dio pena responder sobre el caso Victoria y también invitó a que todos se unan para sacar a Honduras de la crisis que vive en su balompié.

Conferencia de prensa de Eduardo Espinel

¿Qué opina con respecto al tema del Victoria? "Es un día muy triste para el fútbol hondureño y lo deja mal parado. El balompié catracho ha retrocedido con este episodio que ocurrió hoy. La verdad es que estoy muy dolido, nos solidarizamos con los jugadores de Victoria, los técnicos, ya se los hicimos saber. Nos han contado la situación, algunos hemos pasado por esto y es complicado, no solo lo deportivo, si no que también familiar. Es una sensación de mucha tristeza, aquí no hay que pensar a quién se beneficia. Ojalá haya un movimiento que haga reflexionar y que tengamos mucha empatía, no solo es Victoria el que está pasando por esto como equipo. Todos los que estamos involucrados debemos hacer algo. Esto no beneficia a nadie, no es una buena imagen. Llamo a la reflexión para poder encontrar soluciones". Hoy está aquí en el fútbol de Honduras ¿Considera que esto es lo más bajo? ¿Cómo califica el año de el balompié catracho? "Es difícil defender el fútbol en este momento, por más que yo sea positivo. Uno tiene que reflexionar y ser optimista, pero las cosas pasan por algo. Nos preguntamos por qué la selección no fue al Mundial, no se compite a nivel internacional en clubes como se quisiera y esto es la suma de de muchos problemas. La suma de todo es lo que provoca esto. Los temas de fútbol quedan de lado cuando pasan estas cosa, tenemos que saber que lo más urgente, si resolver el técnico de la selección, no sé, tal vez yo esté equivocado, pero son cosas que me planteo luego del caso de Victoria, Choloma... Hay que juntar ideas y ser empáticos".