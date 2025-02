Eddie Hernández habla de su regreso a la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Una de las caras nuevas en la Selección de Honduras que dirige Reinaldo Rueda es la de Eddie Hernández, quien volvió a ponerse la camisa de la “H” después de no haber sido tomado en cuenta en mucho tiempo.

Regreso a la Selección

Me ilusiona y muchísimo el hecho de seguir acá con la Selección, los damos gracias a Dios, no ha sido fácil mi regreso, ahora estamos acá y toca hacerse de un puesto, sabemos que no es fácil, en cada convocatoria que me hagan vamos a hacer lo posible para seguir acá.

¿Está para la Copa Oro y eliminatoria?

El profe es que mejor te podría dar esa respuesta, mi desempeño en Olancho FC me va a dar o no la posibilidad de regresar a la Selección si el profe así lo requiere, lógicamente me ilusiona vestir esta camiseta, sabiendo que es un año importante donde se juega, si Dios lo permite, Copa Oro y eliminatoria, y lo que todos queremos es una clasificación al Mundial, ojalá podamos seguir siendo parte de esta Selección y alcanzar el objetivo.

Convocatoria llega en buen momento

El llamado creo que llega en buen momento tanto en lo futbolístico como en lo personal, creo que se alcanza una madurez, son 34 años los que voy a cumplir y se adquiere una madurez en lo que es el fútbol. Sabemos la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta.

Los goles

La responsabilidad siempre recae en los delanteros, pero si bien es cierto son 11 los que juegan, si los volantes no te generan posibilidades de quedar mano a mano a uno se le hace muy complicado anotar, hablo por todos, el Choco y los que han estado en la Selección. Es difícil que lo señalen a uno porque no hay goles, pero si no te generan posibilidades es difícil, lógicamente el profe tiene que ver esa parte de poder llenar cada espacio, tenemos buenos pasadores, hay buena Selección.

Baja del Choco

La oportunidad siempre está, una lástima que no está el Choco, sabemos que ha sido un referente en los últimos años, es el capitán y lastimosamente no va a poder estar. Se abre la posibilidad de estar, si el profe me ha tomado en cuenta es porque algo ve en mí y ojalá que el desempeño mío acá y en mi equipo puedan mantener en la Selección.