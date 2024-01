Diego Vázquez revela lo que no le gustó del empate Motagua-Olancho FC

Inclusive, tuvieron la oportunidad de descontar previo a irse a los camerinos, pero Carlos Meléndez falló el penal. Al técnico Diego Vázquez no le gustó lo que vio en los 45 minutos iniciales y así lo expresó en conferencia de prensa.

“Fue un partido complicado, puede ser que le costó a Aaron (Barrios) el primer tiempo, pero nosotros lo regalamos y con el penal nos pudimos haber ido con el descuento para iniciar el complemento con más ánimos. Ya después remontar el 2-0 nos costó bastante y al final tuvimos un par de jugadas para ganar el partido”, dijo el estratega argentino tras el empate en casa.

Y agregó: “Del primer tiempo no rescato prácticamente nada. No me gustó para nada. No me gustó cómo manejamos la pelota, como estábamos parados, regalamos el penal, no sé porque se apresuró Carlos (Meléndez) cuando tiene todo el tiempo para pegarle, más allá que cualquiera puede fallar un penal, me pareció rara la forma en que se apuró a patear, aunque también tiene mérito el arquero. En el segundo mejoramos bastante y nos faltó poquito para ganarlo”.

En este encuentro el Motagua hizo debutar a los fichajes extranjeros, el panameño Jorge Serrano y el argentino Rodrigo ‘Droopy’ Gómez. “Los vi bastante bien para ser el primer partido que juegan. Recién llegan y deben pasar un proceso de adaptación para mejorar y ver su mejor versión”, comentó al respecto Diego Vázquez.

El técnico de los azules no se va contento a casa, sin embargo, hay cosas que rescata, como la valentía para sacar el punto pese al marcador adverso.

“Motagua siempre te exige ganar, no me voy tranquilo, si bien no era fácil empatar por cómo se dio el partido, quizá eso me saca una pequeña sonrisa, pero no me voy conforme porque de local tenemos que ser fuertes y ganar”, cerró Diego Vázquez.