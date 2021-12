Diego Vázquez previo a la final de Liga Concacaf: “Esperemos que la tercera sea la vencida”

Diego Vázquez está enfocado en el Comunicaciones, el rival de este miércoles por la final de ida de la Liga Concacaf en el estadio Nacional.

Esta semana el Motagua comienza la disputa del título internacional que se le ha escapado dos veces y el pase a la gran final del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras donde el sábado debe vencer sí o sí a la Máquina.

El entrenador argentino disfruta de estos momentos...

¿Cómo calificas esta semana?

Nosotros esto lo vivimos partido a partido, pelota a pelota. Estamos completamente enfocados en el Comunicaciones.

¿Motagua llega en óptimas condiciones o le hace falta algo?

Llegamos bien, lo lógico no es jugar tan rápido. Lo ideal es jugar la final semana a semana, pero debido a que la Liga Nacional nos obliga, y pareciera que no toman en cuenta que un equipo está en la final, tenemos que encararlos de esta manera y con la mejor energía para poder hacerlo bien.

En las finales anteriores ante Herediano y Saprissa comenzaron de visita y ahora es de local, ¿qué ventaja significa comenzar así?

Fueron diferentes, las cerramos en Tegucigalpa y ahora se invierten los papeles. Lógicamente que tenemos esa ilusión de sacar esa ventaja de local, esperamos hacerlo.

¿En el Nacional se puede sentenciar la final?

Estas son finales y por algo están los dos mejores equipos de Centroamérica. Tenemos que intentar hacer un buen partido, vamos a tratar de sacar una ventaja y tratando de hacer lo que sabemos hacer.

¿Qué conoces a priori del Comunicacones?

Bueno, todo. Ya he visto como siete u ocho partidos de ellos, hay mucha información. Pero el exceso de análisis causa parálisis. Hemos visto lo suficiente para contrarrestar lo que ellos hacen y ojalá lo podamos plasmar dentro de la cancha.

¿Motagua será ofensivo?

Este equipo pasó las llaves por algo así como nosotros. Tiene jugadores interesantes con partidos destacados frente a los demás equipos, eliminó a Saprissa anotando de visita tres goles. Como siempre vamos a intentar ganar tomando en cuenta las armas que tenemos.

¿Diego firma el 1-0 en la final?

La tarea nuestra es darle todas las herramientas posibles a nuestros jugadores y que ellos tomen bien las decisiones para ganar. Ya lo demás es difícil determinarlo antes, sino apostaría y me hago millonario (risas).

¿La tercera final de Liga Concacaf puede ser la vencida?

Esperemos, esperemos que se dé ese dicho que la tercera es la vencida. Tenemos toda la ilusión que se de.

¿Cuáles fueron esas enseñanzas que dejaron las finales ante Herediano y Saprissa que puedas aplicar ante Comunicaciones?

Ufff, un montón de cosas. Llegamos a la final de este torneo y debemos estar atentos a todos los detalles, pero la experiencia te sirve cuando la puedas aplicar y ahora son otros momentos, cambian cosas. Quedan algunos jugadores y el fútbol también es de momentos. Hay que aplicar los detalles para hacerle daño al rival y hacer una buena final para coronarla con la copa.

¿Cómo ves al plantel luego del empate frente a Real España?

Quedó muy buena energía para esta final, contra Real España hicimos el gol y tuvimos esa jugada medio dudosa que es falta de Buba o una mano que la tuvo que haber pitado, pero bueno, el árbitro (Selvin Brown) como siempre... este muchacho, terrible, que no expulsó a Kevin Álvarez que no era expulsión sino cárcel para el lateral derecho en el final. Y en la jugada del gol no era córner. Pero el ánimo del grupo quedó espectacular y la sensación de que podemos.

¿Esa presión cómo la manejas por el cambio de jugar semifinal a una final?

Las dos son importantes. La verdad que es complicado relajarse porque hay un nivel de tensión importante, normal que lo tratamos de sobrellavar, es imposible dejar de sentirlo. Me enfoco y lo disfruto. No es sencillo llegar a tres finales.

¿A quiénes destacas del Comunicaciones?

La delantera viene haciendo goles, está Óscar Santis, el ecuatoriano Juan Anangonó, a Júnior Lacayo que ya los enfrentamos y hay muchos que los conocemos de aquella larga definición por penales. Ambos tenemos mucha información, los dos equipos se conocen muy bien.

¿Están preparados para pelear estos dos títulos que disputan?

Estamos enfocados en Comunicaciones.