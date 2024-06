Diego Vázquez se sincera: habla de Olimpia, fichajes y ¿Patón a Motagua?

Hablamos con él y nuestra intención es recuperarlo, pero ya cuando empiezan a salir que lo quieren otros equipos y estar en una lucha con un jugador que hace dos años no juega es complicado. Hablé con él cuándo terminó el torneo, ahora no hemos hablado, pero para nada vamos a competir con un equipo por un jugador que hace mucho que no juega. Ya depende mucho de él.

Bajo esa circunstancia ¿está descartado Henry o todavía tiene las puertas abiertas en Motagua?

Depende de él, nosotros fuimos claros con nuestra idea.

Tras quedarse sin equipo y después de muchas especulaciones en las redes sociales ¿Romell Quioto puede llegar a Motagua?

No tengo idea, para mi es nuevo lo que me estás diciendo.

¿En el tema de los extranjeros, los hermanos Auzmendi, más Droopy Gómez y el caso del panameño Serrano, siguen firmes en el equipo?

Sí, son jugadores que tienen contrato, estamos viendo la posibilidad de incorporar uno más o no, como te digo en eso estamos trabajando, pero todavía no hay nada oficial, vamos a ver cómo se desarrolla todo en el transcurrir de los días.

¿Cómo toma un técnico la actitud de un jugador como el panameño Jorge Serrano que ha ido a su país y se ha integrado al equipo Independiente para mantener su ritmo?

Es positivo, mientras quiera estar bien físicamente está bien, nosotros los mandamos con un plan de que no estén totalmente parados y que bueno que no esté parado. Diferente es ir a jugar burocrático a Estados Unidos o estar en una situación donde se pueda lesionar.

¿Te gustaría que continúe este formato actual en la Liga Nacional o prefieres un cambio?

Me parece que está bien, en el último tiempo ha sido positivo, solo lo cambiaron en aquella oportunidad cuando nosotros veníamos bien y después se cortó, pero creo que está bien, en ese aspecto no tenemos queja. Si hay que cambiar y mejorar varias cosas de las cuales no estamos autorizados a hablar porque si hablamos nos suspenden, no podemos hablar mucho en cuanto a un montón de temas que se dieron en el torneo y que son totalmente inauditos. No conozco un país en el mundo que a un jugador lo suspendan en dos semifinales por dos amarillas, le den dos partidos y lo dejen fuera por dos amarillas. Lo demás deberían decirlo ustedes porque nosotros no podemos hablar.

¿Cómo has tomado el anuncio de la implementación del VAR para el próximo torneo?

Espero que sea positivo, que lo implemente de la mejor manera, se está implementando en todo el mundo entonces hay que ponerse a la altura. Hubiera venido bastante bien revisando la final pasada y las últimas semifinales. Hubo situaciones demasiado gráficas que eran muy claras. También hay que ver la gente que lo maneja, esperemos que lo manejen de la mejor manera.

¿Aprobado el VAR?

Sí, totalmente. Hay que ponerse a la altura de los demás países que lo implementan.