El impresionante gol de tiro libre de Damin Ramírez en el último suspiro del Marathón- Victoria

La ley del ex no falla y este miércoles no fue la excepción. El centrocampista Damin Ramírez le dio el empate in extremis de 1-1 al Marathón ante Victoria.

En duelo de la jornada 7 del Apertura 2022-2023 de la Liga Nacional, Damin se gastó un impresionante gol que puso a celebrar a los aficionados del cuadro verde que llegaron al estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Cuando parecía que los verdolagas lo perdían, en el minuto 92 Damin cobró un espectacular tiro libre desde varios metros que se incrustó al fondo de las redes.