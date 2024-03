¿Cuándo llega Navas? Costa Rica hizo su primer entrenamiento en EUA

“Costa Rica hoy en día es una absoluta incertidumbre, una selección que no atraviesa un buen momento. La ventaja de Costa Rica en este momento es que tiene mayor alternativa de jugadores, no tiene lesionados como el caso de Honduras”, dijo el reconocido periodista Cristhian Sandoval de Teletica Radio.

El único día que tendrán acceso los medios ticos al plantel, será el viernes que se haga la conferencia de prensa, esto por obligación de CONCACAF a la que tendrá que asistir el técnico Gustavo Alfaro y uno de los futbolistas escogidos.

“Aquí el técnico se fue, está enojado con la prensa, no es mentira, no habla, lo hará solo por obligación de Concacaf y será la única vez que lo hará porque se lo impone la Concacaf porque es obligación de hacerlo en la previa de los partidos. A mí no me interesa si habla o no hable, pero mientras nos ponga a ganar en la cancha, que no hable”, cerró Sandoval.