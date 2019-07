Fabián Coito: "Hay futbolistas que están con su rendimiento pidiendo un lugar en la Selección"

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito, entrenador de la Selección Nacional de Honduras, dio la cara a su llegada este miércoles a San Pedro Sula tras el fracaso en la Copa Oro 2019, donde la Bicolor quedó eliminada en la fase de grupos y se despidió con una victoria (4-0) sobre El Salvador.

"Los resultados no fueron los que deseábamos, pero como entrenador me vengo con información buena, con concluciones importantes, con experiencia de un torneo jugado a nivel de Concacaf y pensando en lo que viene por delante", fueron las primeras palabras de Coito, quien atendió a los medios en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, antes de tomar otro vuelo con rumbo a Tegucigalpa.

Hizo un análisis de los tres partidos que disputó Honduras en el torneo (3-2 derrota contra Jamaica, 0-1 derrota ante Curazao y 4-0 victoria frente a El Salvador). "Yo creo que el funcionamiento no fue malo, el trámite del juego para nosotros no fue desfavorable, el resultado, sobre todo el segundo partido, no muestra lo que fue el juego, más allá de eso, igualmente la intención. A veces se gana sin merecerlo, el objetivo era ganarlo. Y en el último hicimos un partido muy bueno, muy correcto, fuerte defensivamente, pudimos concretar situaciones que en otros partidos no habíamos concretado. Y el partido con Jamaica fue duro, por la dificultad del rival, también por el lugar donde jugamos, la cancha de ellos, y aún así me animaría decir de que pudimos no haberlo perdido, lo que pasa que son muy pocos partidos, no alcanzó con un triunfo y no pudimos seguir en esta Copa Oro. Desde el punto personal, más allá de los resultados, me vengo con cosas importantes".

No cree que afectara el poco conocimiento que tiene del jugador hondureño. "No creo porque hubieron cosas muy buenas en el funcionamiento, no se pudieron plasmar en el resultado. No se puede decir que fue la falta de conocimiento, en ningún momento hubo cosas fuera del lugar, solamente trámites del juego, que a veces hay trámites que favorecen y no lo podes concretar en el resultado".

Estos partidos, sobre todo el de Jamaica en Kingston, le da a Coito una visión de lo que le puede esperar en la eliminatoria mundialista. "Yo no desligo de responsabilidad de esto, nosotros lo que queríamos era avanzar en la Copa Oro, pero en forma lateral hay cosas que nos dejaron. Con El Salvador no vamos a jugar en Los Ángeles, pero sí con Jamaica en Kingston y ahí si es un partido duro, un trámite por el campo, la situación creada por el campo, pudo ganar ahí y no en Estados Unidos, de local es un equipo más fuerte y más duro. Repito, no creo que haya sido desfavorable para nosotros como para haberlo pedido".

Fue consultado si se equivocó en alguna de las alineaciones de los partidos que se pierdieron y contestó: "Si yo respondo que si, es como cargar responsabilidad a los futbolistas, la responsabilidad es mía porque fue quien los eligió y lo alineó, son las cosas del fútbol, no tuvimos un mal rendimiento, pero no logramos concretar resultados. contra Curazao la estadística del partido es increíble, difícil explicar un resultado deportivo como ese. Los equipos de las islas nos ha costado, hay seguir mirandolos, viendo de que manera hay que jugarles, cual es la mejor estrategia para poder sacar puntos en esos partidos"

Coito considera que la goleada sufrida contra Brasil no perjudicó a los jugadores para esta Copa Oro: "Pienso que no, a nadie le gusta perder por ese marcador, y aparte un partido contra una gran selección. Un resultado que recorre el mundo, pero de ahí no creo que haya afectado para lo que tuvimos por delante. Lo que debe es ponernos a conciencia de las distancias que tenemos con algunos países en algunas situaciones, no tenemos canchas como las que se juega el fútbol internacional, por lo tanto nuestros jugadores no pueden jugar en las canchas que se van a encontrar cuando jueguen afuera, eso es una realidad".

Por último, Fabián Coito considera que "hay futbolistas que están con su rendimiento pidiendo un lugar, por lo tanto hay que considerarlo y respetarlo".