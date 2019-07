Michaell Chirinos: "Si no sale nada me quedo en Olimpia"

San Pedro Sula, Honduras.

Michaell Chirinos fue uno de los mejores hombres de la Selección de Honduras en la Copa Oro 2019. El extremo catracho asegura que la clave de la eliminación de la Bicolor fue la falta de contundencia frente a la portería rival.

"Nos faltó muchas cosas por mejorar, esto es grupal y debemos seguir mejorando", manifestó Chirinos a su llegada a San Pedro Sula con la expedición del equipo nacional tras disputar el partido anoche contra El Salvador en Los Ángeles.

"Nos faltó contundencia y concentración, en una copa como esta iniciando en Jamaica contra ellos, deberíamos tener más concentración, más contundencia a la hora de marcar, pero no se dio en los dos primeros partido, quedamos eliminados. Hay que seguir trabajando y esforzarnos al máximo", agregó.

Chirinos desvela que en el grupo de jugadores "hay tristeza, queríamos llegar muy lejos a esta copa, pero esto es fútbol y al final hay que seguir trabajando".

¿Qué hubo ayer que no hubo en los dos primeros partidos?, le preguntaron al jugador y respondió: "Contundencia, esa es la clave de los partidos anteriores. Eso pasa en los delanteros en partidos que son muy difíciles".

SU FUTURO

El extremo derecho hondureño se refirió a su futuro, tras confirmarse que no seguirá con los Lobos BUAP luego de que el equipo vendiera la franquicia al club FC Juárez, que está negociando con el Olimpia el fichaje de Chirinos.

El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, confirmó días atrás que "la situación de Michaell Chirinos tras el intercambio que hizo los Lobos BUAP con el equipo de ciudad Juárez se están manteniendo conversaciones todavía para ver la posibilidad de que pueda continuar en el fútbol mexicano".

A ello, Chirinos declaró que "tuve opciones de concretar algunas oportunidades, lastimosamente se cayeron, voy a pensar tranquilamente que pasa en estos días y seguir trabajando, si no me quedo en el Olimpia".

"Me invitaron a trabajar con Olimpia, mi deseo es estar tranquilo, voy a pensar bien las cosas, no quiero apurarme para tomar una buena decisión, pero si no sale nada me quedo en Olimpia", insistió.