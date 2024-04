¡Con Football Leaderboard podrás vivir una experiencia VIP en la casa del Atlético de Madrid!

Para mejorar tus opciones, puedes hacer hasta 5 apuestas en un mismo evento, o combinar varias en distintos eventos. Todos los puntos que obtengas se sumarán a tu récord. Ten en cuenta que no importa si apuestas más del mínimo, porque ese valor no se traduce de ninguna manera en puntos, porque estos se dan de acuerdo a los momios ganadores exclusivamente.

*En caso de empate entre varios usuarios, quien tenga los momios ganadores más altos en su apuesta recibirá los puntos en su Leaderboard.

Si resultaste ganador, así puedes reclamar tu premio

Los ganadores pueden solicitar la entrega de su premio 24 horas después de haber finalizado la promoción, que será el día 28 de abril, de acuerdo con la tabla que se dará a conocer y con el contacto directo de Betway.

Para ser acreedor a cualquier premio, es necesaria la aceptación de todos los términos y condiciones de la promoción. Te dejamos algunos de los puntos más importantes.

Key Terms

Football Leaderboard: válido desde las 00:00 CST del 1/04/2024 hasta las 23:59 CST del 28/04/2024 para usuarios seleccionados que hayan solicitado la promoción. La apuesta mínima elegible es de $5 USD. Sólo apuestas con “Crea Tu Apuesta” (mínimo 3 selecciones), Triples o Combinadas de 4 o más selecciones serán elegibles y sólo apostando con dinero real. Los puntos se calculan con el valor de los momios ganadores. Solo serán elegibles las cuentas registradas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Guyana. Aplican otras condiciones.

Términos y Condiciones del premio

No hay sustituciones, por lo que el premio debe aceptarse tal y como se otorga, no es transferible, ni tiene valor en efectivo, por lo que no puede ser canjeado por dinero.

Límite de un (1) premio por Ganador, quien debe ser mayor de 18 años en el momento de la participación.

El usuario debe contar con pasaporte del país de nacimiento y ser ciudadano de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Guyana. Promoción para mayores de 18 años.

En caso de que el ganador sea de Bolivia, Republica Dominicana, Ecuador o Guyana será necesario contar con visado a España con una vigencia de al menos 8 meses de ser tramitado. El pasaporte debe tener una validez mínima de 8 meses después de la fecha de regreso. El ganador tendrá que presentar la documentación correspondiente vía medios electrónicos 24 horas exactas una vez contactado por el equipo de Betway, de lo contrario, no podrá hacerse acreedor del premio.

El viaje a Madrid, España, incluye una experiencia VIP con su entrada para el juego del Atlético de Madrid vs Real Club Celta de Vigo del 12/05/24, con el transporte incluido. Además, un pase al “Cívitas Metropolitano” para jugar un partido de futbol con hidratación y alimentos incluidos el 13/05/24. El hospedaje con transporte y desayunos es parte del premio.

La fecha de salida es el 09/05/24 y la fecha de retorno es el 14/05/24.

Una vez que cuentas ya con toda la información, no esperes más y desata tu pasión con Football Leaderboard, donde podrás ganar un viaje inolvidable, y muchos premios más.