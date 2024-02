Coches teledirigidos: lo último de las masivas protestas en el fútbol alemán

El más llamativo se dio en un Hansa Rostock vs Hamburgo de la Bundesliga 2. La que estaba siendo una agradable mañana de sábado con fútbol en directo se convirtió en una de las imágenes más curiosas y virales en redes de todo el fin de semana. Los fanáticos del equipo local interrumpieron el partido a los nueve minutos introduciendo en el terreno de juego autos teledirigidos de juguete equipados con bengalas azules y blancas.

La DFL tendría en sus manos más de dos ofertas que provienen de empresas dedicadas a los capitales de riesgo y bancos de inversión, y espera poder aceptar una de ellas para finales del mes de marzo. La asociación germana lo hace con el visto bueno de la mayor parte de los clubes presentes en las dos divisiones de élite, pero no con la aceptación de los aficionados .

Justo el día anterior, en la noche del viernes 16 y a 600 kilómetros de distancia dirección al centro oeste del país, era uno de los fondos del Colonia el que interrumpía el enfrentamiento de su equipo con el Werder Bremen a través del lanzamiento de pequeños coches de juguete. En el norte tomaron nota y elevaron el nivel pocas horas después.

No obstante, esto no es algo que pille de improvisto al fútbol alemán. La fecha 21 en la Bundesliga fue especialmente caótica con hasta cuatro duelos afectados por el lanzamiento de pelotas de tenis antes del pitido inicial. Hasta en el Bay Arena en un Leverkusen vs Bayern, el partido más determinante por el campeonato hasta el momento, se llenó el campo de caramelos, monedas de chocolates y diferentes dulces.

A esto se le suman concentraciones fuera de los estadios antes de los partidos en las que se han escuchado cánticos a favor de que el fútbol siga siendo de los aficionados, algo que al entender del gran público peligra si la liga continúa con sus pasos actuales.

¿Miedos infundados?

“Podemos entender que los fans estén preocupados por un tema complejo... Pero el mensaje más importante es que no sufrirán ninguna desventaja como resultado en este proceso”, rezaba la DFL en un comunicado a propósito de las protestas llevadas a cabo en los diferentes campos de Alemania. La liga aseguró que el nuevo afiliado no influiría en las competiciones ni tampoco accedería a las acciones de los clubes.

El supuesto acuerdo haría que la Bundesliga pudiera hacerse con hasta 1.000 millones de euros nuevos. La factoría privada recibiría los derechos de explotación de los derechos comerciales y audiovisuales de la competición para los próximos 20 años, y se quedaría con un máximo de un 8% de los beneficios, según la información publicada por el medio alemán Kicker.

Sin embargo, la fanaticada no se fía. En mayo de 2023 la liga ya realizó una propuesta similar que los clubes rechazaron, a pesar del gran apoyo que tuvo por parte de los más grandes. Ahora se han modificado ciertas condiciones para que consiguiera salir adelante y eso preocupa a los aficionados de los equipos más humildes.

Los realmente beneficiados podrían ser los gigantes del balompié germano, en sus pretensiones de poder ser más competitivos frente a clubes de otras grandes ligas europeas, que sin duda pasan por poder gastar más. Pero hay datos que demuestran que eso ya está pasando en los últimos años.

La Bundesliga invirtió más de 760 millones de euros en contrataciones en el último mercado de fichajes, según las cifras recogidas por el medio Casas de Apuestas. Solo la liga árabe y la liga francesa quedaron por delante en esta métrica.

El traspaso de Harry Kane al Bayern de Múnich (por 95 millones) tuvo mucho que ver en esto, al ser el cuarto mayor movimiento de toda esta etapa, algo impensable de ver en años anteriores. La economía del fútbol germano sigue siendo competitiva y no refleja estar tan necesitada como las entidades pro capital extranjero quieren mostrar.

El espíritu de la regla del 50+1

Como es lógico, influir en los derechos televisivos de una competición no supone para una empresa pasar a controlar las acciones de los clubes de ese torneo. Pero sí que puede ser el comienzo de un cambio de mentalidad para que algunos equipos presionen en el futuro con acabar con la preciada regla del 50+1 en el fútbol de Alemania. Dinero llama a más dinero y esto puede ser una gran tentación para clubes de un status medio que quieran crecer rápidamente.

¿En qué consiste esta regla? Desde 1998 la Bundesliga no permite que clubes convertidos en sociedades anónimas se inscriban en el torneo, si al menos el 50% más una acción de su capital no pertenece a los socios. Este diseño permite que estos últimos sean en última instancia los dueños de los equipos y no grupos de inversión externos.

Es cierto que toda regla tiene sus excepciones y esta no podía ser diferente. Clubes como Bayer Leverkusen, Wolfsburgo, Hoffenheim o Leipzig han desarrollado regímenes especiales, en los que sus accionistas mayoritarios llevan más de 20 años de continuo financiando las arcas de la entidad, y por tanto se les permite ejercer como mandatarios.

Esto es lo que los aficionados temen que más pronto que tarde pueda caer si no se detiene a tiempo.