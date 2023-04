Los equipos que cambian hora de los partidos en Semana Santa

Este martes se confirmó cambios en la fecha de dos de los partidos de la jornada 15 del Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras.

Cabe destacar que estas modificaciones se realizan ya que el fin de semana los hondureños estarán de vacaciones por el feriado de Semana Santa.

Con la intención de recibir el apoyo de sus aficionados, los equipos Marathón y Honduras Progreso trasladaron sus juegos del sábado 8 de abril para el jueves 6.

El presidente el conjunto progreseño, Elías Nazar, confirmó que el encuentro ante Olancho FC se disputará a las 3 de la tarde en el Estadio Humberto Micheletti.

Del otro lado, el Monstruo Verde sí hizo oficial el cambio de calendarización en su compromiso ante Lobos UPNFM. El juego se celebrará a las 3:45 PM en el Yankel Rosenthal, en simultáneo con el partido en El Progreso.

De momento, los demás partidos de la jornada 15 permanecen para desarrollarse el sábado santo, siendo los siguientes: Olimpia vs Real España, Vida vs Motagua y Real Sociedad vs Victoria.