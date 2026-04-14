Atlético de Madrid vs Barcelona: Lamine Yamal abrió el marcador con sorprendente gol

Madrid, España.

Lamine Yamal fue el gran protagonista del arranque del duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, al abrir el marcador en un inicio frenético que encendió las esperanzas del conjunto azulgrana. El conjunto culé golpeó primero apenas al minuto 7, en una acción que nació de un error defensivo que terminó siendo determinante. El Barcelona, necesitado de una remontada tras el 0-2 sufrido en la ida, encontró rápidamente el camino para meterse de lleno en la eliminatoria y alimentar la ilusión de sus aficionados.

La jugada del gol llegó tras una desconcentración de Clément Lenglet, quien no logró percatarse de la llegada de Lamine Yamal por su espalda. El defensor intentó ceder el balón hacia su portero, Jorge Musso, pero el pase fue interceptado de forma oportuna por el conjunto azulgrana. El rebote quedó servido para Ferran Torres, que reaccionó con rapidez y asistió de inmediato a Lamine Yamal. El joven talento, sin dudarlo, definió con serenidad al suelo ante la salida del guardameta, firmando el 1-0 que desató la euforia en el banquillo visitante. Con este tanto tempranero, el Barcelona no solo recortó distancias en la eliminatoria, sino que también tomó impulso anímico para buscar la remontada en un partido de máxima exigencia.