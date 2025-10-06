  1. Inicio
¿Venganza ante Costa Rica? Nájar es contundente y contesta sobre bajas de la 'H'

El futbolista del Nashville se pronunció sobre las bajas en la Selección de Honduras y su título con en Estados Unidos.

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras sigue tomando forma con la llegada de los legionarios y Andy Nájar arribó hoy a San Pedro Sula con una doble sonrisa debido a su gran momento.

El "Cabezón" obtuvo el título de la US Open Cup con el Nashville SC y unirse a la Bicolor para los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití del 9 y 13 de octubre en San Pedro Sula y Tegucigalpa le genera mucho optimismo.

La primera batalla será contra los ticos este jueves en el estadio Morazán, escenario que lo resaltó debido al apoyo de los aficionados y consideró que tienen que ganar sí o sí.

Kervin Arriaga cuenta su experiencia ante Real Madrid y advierte a Costa Rica

El lateral derecho se perfila como el titular indiscutible para estos partidos en suelo catracho, donde la Bicolor llega con 4 puntos, Haití y Costa Rica con 2 unidades, mientras que Nicaragua solamente tiene una unidad.

DECLARACIONES DE ANDY NÁJAR

Con la alegría de ser campeón de la US Open Cup: "motivados, son dos partidos importantes que tenemos por delante y tenemos que aprovecharlos, ojalá podamos lograr los 6 puntos".

Es hora de cobrar venganza ante Costa Rica: "para esos nos preparamos, no para cobrar venganza, sino que son partidos que se tienen que ganar sí o sí, estamos en casa, con nuestra gente y esperamos sacar el triunfo que es lo más importante y acercarnos al objetivo".

Por dónde pasan los triunfos: "va a ser difícil, Costa Rica tiene buenos jugadores. Somos 11 contra 11, confiando en Dios que se pueda ganar en casa".

Sin margen de error: "estamos en casa, aquí la Selección se ha dado a respetar más. Muestra un mejor nivel en casa, como jugador es lindo estar en esta cancha, tener ese apoyo de nuestra gente y así lo miramos el jueves".

Volver al Morazán: "Es un estadio donde la gente también influye, eso es lindo sentir el apoyo y tener ese aliento desde el primer minuto, esperamos darle la alegría y de sacar un partido importantísimo".

Costa Rica es favorita: "es la que más mundiales ha ido, les fue bien en Brasil. Uno también dice, '¿Por qué no sentirse favorito?', lo hemos demostrado, se ha empezado a imponer respeto en Honduras, no podemos nosotros solo estar pensando en rivales sino en nosotros mismos, tomar eso de la mejor manera y con mucha humildad"

El último baile con Honduras: "sería lindo, he estado en varias eliminatorias y el objetivo está enfrente de uno, de dar ese salto, no dependemos de nadie, venimos con todo y junto a los compañeros darlo todo".

Copa Centroamericana con clubes hondureños y ese golpe en la mesa sobre Costa Rica: "a nivel de club es totalmente diferente, no podemos compararlos. Nos toca contra Costa Rica y esperamos sacar el triunfo, que en Honduras se pueden lograr cosas importantes. Esperamos ver a los clubes hondureños en la final de la Copa Centroamericana".

Las lesiones de Denil y Julián: "difícil, sabemos de la importante de ellos como el resto en la Selección, esperamos que los consideramos por el profe para reemplazarlos lo hagan de la mejor manera".

Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial

