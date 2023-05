Auzmendi habla de su futuro y se pronuncia sobre la final ante Olimpia

Hoy, Auzmendi habló sobre su futuro y no descartó la posibilidad de cambiar de equipo de cara a la próxima campaña.

“Se han hablado demasiadas cosas, sí tengo contrato, pero tengo una cláusula de salida. Primero quiero terminar este torneo con el Olancho, ver qué consigo y luego ver si salgo. Quiero lograr un título con este club, sí se que hay muchos llamados, por lo que tengo entendido no hay nada concreto”, reveló el sudamericano en declaraciones a Cinco Deportivo.

Por otra parte, la figura de los Potros dio su punto de vista sobre las claves para los choques de la final que sostendrán ante el León que comanda Pedro Troglio.

“Creo la final son partidos apartes, por más que uno llegue jugando bien y el otro no, allí se juega de otra manera. Olimpia es un grande, con buenos jugadores y no nos podemos confiar. Cualquiera de sus jugadores te puede cambiar partido”, puntualizó.

¿Cuál es el defensor más complicado al que has enfrentado?, se le preguntó al artillero y no dudó en responder: “Brayan Beckeles es más duro e inteligente para marcar, el más difícil que he enfrentado en Honduras. Con José García no he jugado, anteriormente estuvo Jonathan Paz”, reveló.