¡Estalla la 'bomba' en el PSG! Messi y Neymar prefieren a Keylor Navas y Donnarumma puede irse

Comienzan los problemas en el PSG. A pesar de las grandes salvadas que protagoniza Keylor Navas, titular indiscutible en el equipo parisino en lugar de Gianluigi Donnarumma, en Italia aseguran que esto se debe a un movimiento de sudamericanos encabezados por Lionel Messi a favor del arquero costarricense de 33 años.

Donnarumma llegó al París Saint Germain procedente del AC Milán después de firmar su mejor temporada en Europa, siendo escogido hace pocos meses como el Mejor Portero de la Eurocopa del cual el mismo equipo alzó título de campeón.

Sin embargo, de los últimos nueve cotejos, el portero de 22 años apenas ha sido titular en dos cotejos, muy por debajo de los siete que ya contabiliza el arquero costarricense, Keylor Navas quien también presume ser el protagonista en UEFA Champions League.

Según reporta el medio italiano, Corriere della Sera en su edición digital, la suplencia del tico se debe a un “pacto de sudamericanos” quienes han presionado a favor del tico para que el timonel se Mauricio Pochettino se decante por él.

“Es difícil que Pochettino pueda sustituir al costarricense, que sigue siendo decisivo y líder en el vestuario, además el clan sudamericano (Messi, Di María, Paredes, Marquinhos, Neymar) se alinea con Keylor Navas”, explicó Corriere.

Ante esta situación, Gianluigi Donnarumma estaría valorando dejar el PSG pues no está para nada contento con la situación que actualmente sobrepasa en el equipo galo; la Juventus de Turín destaca entre los destinos que seducirían al arquero recién adquirido por el cuadro francés a coste cero, pues llegó libre del AC Milán.

Keylor Navas tendría el apoyo total de Lionel Messi y los otros sudamericanos. Foto AFP

“Gigio ya no sonríe, Donnarumma no está contento … se abrirían sugerentes escenarios la Juventus podría lanzarse a por el portero el próximo verano, que no aceptaría una segunda temporada como reserva de lujo, también porque Navas tiene contrato hasta 2024”, asevera el medio italiano.

A pesar del constante ruido que se está produciendo en el PSG con las constantes declaraciones provenientes de Italia por parte de exjugadores, y además, el mismo Agente, Mino Raiola, Mauricio Pochettino quiere un equilibrio en el marco galo.

"Todo depende de las características. Tienen un rendimiento excepcional y es complicado. Los dos están atentos, y pueden ser titulares", dijo Pochettino en una de sus últimas conferencias de prensa.

