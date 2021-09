¿El reemplazo de Koeman? Roberto Martínez revela sus opciones de dirigir al Barcelona

Barcelona, España.

El entrenador neerlandés Ronald Koeman camina sobre la cornisa de su estadía en el Barcelona como consecuencia de sendos resultados negativos en el comienzo de temporada, su segunda como mandamás de la plantilla "culé".

Koeman, leyenda del club como jugador, no ha logrado revertir la sombría realidad del club catalán y la partida de Lionel Messi, ídolo máximo del club, ha atizado la pesadumbre en el equipo blaugrana. Cada vez más en la cuerda floja, nombres aparecen en la órbita como sucesores del técnico.

En escena aparece el nombre de Roberto Martínez, estratega español que actualmente comanda la dirección técnica de la Selección de Bélgica. El catalán diario Sport indica que es uno de los favoritos para asumir en el banquilló del Barcelona en caso de una salida de Koeman, a la que catalogan como "inminente".

Reacción de Martínez

El entrenador no ha pasado dejar la información y al ser consultado no ha titubeado en referirse al tema: "Como puedes imaginar, no hay nada, realmente nada que yo pueda comentar".

Desmarcándose de la versión, Martínez ha resonado como uno de los objetivos de Joan Laporta, presidente de la entidad blaugrana, para asumir en el banquillo y relevar al neerlandés, quien no ha logrado darle un rumbo distinto al "buque" del Barca, decaído en las últimas temporadas especialmente en Europa.

"Obviamente siempre hay rumores, siempre están ahí. Esto es normal en el fútbol. Cuando pierdes tres partidos, los rumores dicen que vas a perder tu trabajo. Cuando las cosas van bien, cuando se obtienen buenos resultados, también hay rumores. Pero no hay nada qué comentar por mi parte en este momento", dijo a Eurosport el exentrenador del Everton, por ejemplo.

Cláusula de recisión

Con los "Diablos Rojos", Martínez tiene un contrato firmado hasta finalizar el Mundial de Catar 2022. La cláusula indica que el club que quiera adjudicarse los servicios del entrenador deberá pagar 1,8 millones de euros, alcanzable, por ejemplo, para el Barcelona.

Martínez (1973) es seleccionador belga desde 2016. La dorada generación de ese país lo ha llevado a competir en el Mundial de Rusia 2018, donde obtuvo la tercera plaza. Antes dirigió al Everton, Wigan y Swansea. En Wigan dirigió, por ejemplo, a los hondureños Maynor Figueroa, Hendry Thomas, Juan Carlos García y Roger Espinoza.

Otros nombres en la órbita

Uno de los nombres que apareció en las últimas horas en las carpetas de los medios catalanes fue el de Andrea Pirlo, el exastro italiano, cuya primera experiencia como estratega en la Juventus fue más que infructuosa, perdiendo el título liguero tras nueve títulos consecutivos.

Otro de los candidatos naturales es Xavi Hernández, emblema culé, actualmente dirigiendo en Catar. Esa opción aparece como secundaria puesto que el exmediocampista no vería a bien tomar al club en mitad de temporada.