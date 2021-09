La contundente decisión del presidente del Marathón sobre el caso de Kervin Arriaga

San Pedro Sula, Honduras.

El triunfo internacional de Marathón la noche de este miércoles contra el nicaragüense Real Estelí (2-0) no contó con la presencia en cancha de uno de los emblemáticos de la plantilla que dirige Martín "Tato "García: Kervin Arriaga, mediocampista nacional.

El joven de 23 años de edad atraviesa una convulsa actualidad en torno a su futuro y estancia en el club sampedrano, victorioso en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf en el cotejo desarrollado en el estadio Olímpico Metroplitano.

Palabras del presidente

Orinson Amaya, presidente de la institución, se pronunció en torno al caso del seleccionado nacional, cuyo círculo, en los últimos días, ha sido blanco de versiones sobre un futuro que lo alejaría del club verdolaga, sin embargo, no ha sido hasta este jueves que Marathón, de forma oficial, se ha referido al tema.

"Nosotros no nos podemos meter en la parte técnica, eso le compete al "Tato" García, él sabra cuando lo volverá a tomar en cuenta, pero bueno, aquí lo más importante es que está aquí apoyando a sus compañeros", aseguró.

Dijo que el club se encuentra en negociaciones por la renovación contractual de Arriaga, quien pertenece al club desde 2019, cuando llegó desde el porteño Platense. La información relacionada indicaba que el mediocampista estaría lejos de la institución, sin embargo, el club, desde la directiva, parece intentar impedir ese desenlace.

"Hemos estado viendo en redes socuales algunas informaciones que son falsas sobre recisión de contrato. Con Kervin todo está bien estamos en negociaciones, es normal, y esperamos en los próximos días lograr la extensión de contrato del jugador", indicó Amaya.

Respecto el contrato dijo: "Tiene contrato con nosotros y es parte de Marathón, su caso es por cuestiones técnicas que se respetan, pero el ambiente con Arriaga es tranquilo y seguimos negociando con un jugador con mucha calidad y solo esperamos afinar algunos detalles".

Respecto a un convenío existente con Platense, mencionó que eso es un tema relacionado que se tratará posteriormente con el jugador y su representación, en caso de una venta o una renovación contractual.

"Tato" García sobre el tema

'Tato' García fue consultado por el rumor que ha circulado en las últimas sobre el caso de Kervin Arriaga. En las redes sociales se comenta que el futbolista habría sido separado del club y el estratega respondió en la conferencia de pren

"Se desmiente totalmente lo que se está diciendo, de que Kervin queda afuera del equipo, no es verdad, es falso, nosotros este jueves por la mañana vamos a tener una charla con Kervin, ahora estaba en el vestuario, vino a acompañar a sus compañeros y me pone contento, fue una buena actitud y la quiero destacar, por ahí en los partidos anteriores no lo habíamos visto y bueno, rescatar eso, vino, saludó a los compañeros, saludó al cuerpo técnico, eso me pone feliz", finalizó el charrúa.