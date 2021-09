Lewandowski recibe la Bota de Oro y habla de su futuro: "Me vi con Florentino"

Múnich, Alemania

El delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, recibió este martes la Bota de Oro que acredita desde 1968 al mejor goleador de los campeonatos europeos, y se la dedicó a su esposa, quien es asimismo su "coach de motivación" personal.

Este trofeo pone el broche a la espectacular temporada del delantero polaco de 33 años, quien batió en el curso 2020/2021 un viejo récord, el del número de goles marcados por un jugador en una temporada de la Bundesliga: con 41 dianas (en 29 partidos disputados) superó a Gerd Müller, quien lo ostentaba desde hacía 49 años con 40 goles en la temporada 1971/72.

Esta temporada, el mejor jugador FIFA 2020 ya suma siete goles en cinco fechas.

"Tengo que dar las gracias a mi esposa, ella es un gran apoyo para mí y una motivación, cuando las cosas van un poco menos bien", dijo durante la ceremonia organizada en el museo del Bayern, en el interior del Allianz Arena de Múnich.

Alabado por sus dirigentes por su profesionalismo y su espíritu de equipo, comparado con James Bond ("agente 009") por el presidente del Bayern Herbert Hainer, Lewandowski aseguró que no cuenta con detenerse en lo logrado hasta el presente.

"Esto no ha terminado, aún tenemos hambre de títulos", afirmó evocando su deseo de levantar de nuevo la Champions tras el título logrado en 2020.

El polaco es el segundo jugador que milita en la Bundesliga en conquistar la prestigiosa Bota de Oro, después de Gerd Müller (1970 y 1972). Lionel Messi (6 veces), Cristiano Ronaldo (4), y los legendarios Eusebio, Marco van Bastan o el brasileño Ronaldo figuran en el palmarés de galardonados.

Futuro

Después del acto, el delantero polaco contestó a las preguntas de los medios, entre ellas sobre las informaciones del pasado verano en las que se explicó que Lewandowski pudo fichar por el Real Madrid.

"Es cierto que me vi con Florentino Pérez en un par de veces, una de ellas, tras un partido que jugamos contra el Real Madrid. Pero lo que pasó en aquella charla no puedo contarlo", señaló.

Además, no escatimó halagos hacia Benzemá. "Le admiro no sólo por los goles que marca sino por lo mucho que hace jugar a su equipo. Su trabajo para el equipo es lo que más me gusta de él. Es un gran futbolista", dijo.

A Lewandowski también le preguntaron si es posible que abandone la Bundesliga para jugar en otro país, y aseguró que está al cien por cien con el Bayern y que no tiene otros equipos en mente.



"Es una pregunta que oigo desde hace años, pero no tengo nada en mente. Juego contra esos equipos en la Liga de Campeones donde podemos mostrar nuestro nivel frente a ellos. Estoy cien por cien con el Bayern. Naturalmente habrá siempre especulaciones, pero no me ocupo de ellas", afirmó.