Liga Concacaf: Pedro Troglio cuenta la odisea que vivió Olimpia para llegar a Surinam

Surinam.

El Olimpia, tricampeón del fútbol de Honduras, vivió una odisea en su viaje rumbo a Surinam de cara a lo que será este martes su juego ante Inter Moengotapoe por la ida de octavos de final de la Liga Concacaf.

Ha sido Pedro Troglio, DT de los albos, el que mediante conferencia de prensa compartió lo que han tenido que sufrir desde su salida de San Pedro Sula.

“Fue un viaje complicado y largo, salimos a las 3:00 de la mañana de San Pedro Sula y llegamos acá a las 4:00 de la mañana del otro día, encima se arruinó el bus y estuvimos varados, fue un viaje largo y cansador, no acorde a los jugadores que tuvieron un juego”, reveló el estratega argentino del cuadro albo.

Troglio no quiso poner como excusa la odisea vivida y tuvo palabras de respeto para su rival de turno, el Inter Moengotapoe.

"Es un equipo que terminó de jugar el 27 de mayo y perdió la final del campeonato local y ahora está en pretemporada para comenzar a jugar y claramente será uno de sus primeros partidos y nosotros ya venimos jugando un poco más. El cansancio que podemos tener nosotros por haber viajado el sábado, pero no hay excusas, hay que jugar y estamos en condiciones para disputar el encuentro”, señaló el timonel del cuadro merengue.

Respecto al 11 titular que podría mandar a la cancha, señaló que "no va a variar tanto en relación del equipo que ganó el sábado (4-0 al Victoria), vamos a verlo este lunes para ver los más golpeados como Edwin Rodríguez y Pinto, pero si están bien no habrá variantes. Además creo que no se va a jugar el clásico el fin de semana y tendremos esa posibilidad de descansar”, expresó.

Pedro Troglio es consciente que Olimpia por ser un equipo grande está obligado a obtener el título de la Liga Concacaf

"Es la llave más compleja y si logramos pasar nos esperan los mismos rivales que esperan ser campeón, como Saprissa, Alajuelense que buscan salir campeones. Esto pasa cuando perteneces a un equipo grande porque somos siete equipos los que pensamos lo mismo, uno será exitoso y los otros seis seremos fracasados, así que uno sabe que es así", enfatizó.

Y añadió: "Tenemos la ilusión y buscamos que el equipo se vaya acomodando por las lesiones y lo bueno de estar arriba en los primeros lugares te da posibilidad. Ojalá que podamos definir esto de Concacaf antes de que se lleguen las finales de diciembre”.