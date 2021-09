Escándalo: Familiar del dueño del PSG amenaza a Pochettino por cambiar a Messi

París, Francia.

Tremenda polémica se ha desatado en las últimas horas en el PSG luego de que el entrenador Mauricio Pochettino decidió sustituir a Messi en el duelo en donde vencieron 2-1 al Lyon por la sexta jornada de la Ligue 1 de Francia.

Faltando diez minutos para el final, el director técnico del conjunto parisino sacó del cambió a "La Pulga" y mandó al marroquí Achraf Hakimi ,por lo que esto hizo enojar al crack rosarino al extremo de no saludarlo en el momento que se disponía a sentarse en el banquillo de suplentes.

La polémica no ha parado y las redes sociales han explotado ya que el familiar del propietario del club amenazó al entrenador del cuadro de París.

Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar del dueño del París Saint Germain, se unió a la polémica y estalló contra el técnico argentino por sustituir a Messi.

"Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes", posteó Al Thani acompañado con una foto de Pochettino.

Dicha publicación se puede interpretar como una clara amenaza al actual técnico del conjunto parisino, haciendo referencia a que no es lo mismo dirigir al PSG que al Tottenham, equipo del que viene Pochettino y que se encuentra en Londres.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu