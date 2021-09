Koeman revela conversación privada que tuvo con Laporta: "Arréglalo si no me quieres"

Barcelona, España.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, y su agente, Rob Jansen, revalaron que el presidente del club, Joan Laporta, les pidió unos días para encontrar un nuevo entrenador durante el verano y en caso de no encontrar con el susituto adecuado, el neerlandés se mantendría en el banquillo.

"Nos habíamos llevado siempre bien y, entonces, el presidente me dice: 'todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más'", dijo Koeman.

“El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije: ‘Arréglalo si no me quieres. Hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones'", apuntó el técnico en el documental en el Força Koeman.

Koeman dijo recientemente que "con Laporta hubo cositas y lo hablamos".

Además, el representante denunció la "hipocresía del deporte de alto nivel", pues Laporta, ante los medios, manifestó que continuarían juntos en el club y que son amigos.

"Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato y que, si no lo encontraba, entonces Ronald podría continuar en el banquillo", agregó.

"Era una decisión loca, fundamentada en nada. Basada sólo en sus sensaciones; una locura. Yo no volví a hablar con Laporta pero, afortunadamente, la gente que le rodea contribuyó a que Koeman se quedara", concluyó.

