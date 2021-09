Fabián Coito: "No hay que armar tanto drama por perder contra Estados Unidos''

Tegucigalpa, Honduras.

Una semana después de la dolorosa derrota ante Estados Unidos, el entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, dio sus valoraciones del arranque eliminatorio en la octagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Coito hizo un repaso de la actualidad de la Bicolor, que se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la eliminatoria con apenas dos puntos logrados por los empates (1-1) ante Canadá y (0-0) contra El Salvador, ambos de visita.

El uruguayo concedió una amplia entrevista al programa 'Fútbol a Fondo' de Televicentro, en la que explicó la razón de los tres cambio que realizó en el inicio del segundo tiempo frente a los estadounidenses.

¿Qué no se hizo bien en la triple fecha FIFA?

"Seguramente que hayan cosas que de repente estaban o imaginadas o planeadas para que tuviéramos mejores resultados, íbamos muy bien. Yo diría que el segundo tiempo del último partido (ante Estados Unidos) fue un momento que nos quitó la posibilidad de ese resultado positivo y dejó esta sensación porque en la eliminatoria lo más importante es la sumatoria de puntos y no pudimos lograrlo. Desde el punto de vista futbolístico hubieron cosas para soportar el no estar jugando bien pero igualmente ser un equipo duro, que no sea fácilmente vulnerable como nos pasó en el segundo tiempo en algunas acciones del juego que hicieron que tuviéramos un resultado que nos restaba dentro de lo planificado y lo deseado".

Teniendo conciencia plena ahora, ¿qué no haría que hizo?

"La planificación sería la misma, Jorge (Salomón) estuvo de acuerdo a los pedidos que teníamos entre partido y otro, después las decisiones puntualmente de partido consideré que eran las decisiones que habían que tomar durante el juego y lógicamente que después de haber sucedido las cosas hay situaciones que pueden haber marcado el resultado e intentaríamos no realizarlas, pero no se sabe que habría pasado si hubiéramos hecho otras cosas, de nada sirve imaginar otras situaciones que solamente están en la imaginación de las personas.

"En estos partidos hay que tener una fortaleza defensiva que no la tuvimos en el segundo tiempo del partido con Estados Unidos, después durante dos partidos y medio fuimos un equipo duro, fuerte y con cosas a mejorar desde el punto de vista futbolístico, por algo obtuvimos dos puntos de nueve. Pero no hay que quedarse con el segundo tiempo de Estados Unidos porque la Selección a lo largo de los tres partidos tuvo cosas interesantes en las cuales vamos a hacer hincapié, vamos a fortalecer, reforzar y parte de esto son de las cosas que vamos a trabajar, pensando en que van a hacer partidos diferentes, no hay partidos iguales".

¿Los tres cambios del inicio del segundo tiempo fue lo que determinó que esto se quebrara?

"Pienso que no, porque sino sería echarle las culpas a los futbolistas que entraron. Yo lo que tenía planificado reforzar desde el punto de vista de altura la fase defensiva porque habíamos sufrido en alguna pelota quieta, Estados Unidos intentaba pelotas cruzadas aéreas, llegaban a los costados y permanentemente ponían pelotas al área, darle más libertad a Najar lo que era su llegada al ataque, tener defensas centrales en forma permanente y al llegar al medio tiempo se suman dos variantes que no estaban dentro de la planificación pero que hubo que hacerlas de acuerdo a la situación de dos futbolistas. Y ahí viene lo que podría decir, podría haber frenado ese cambio que sí tenía en mente y haber realizado solamente aquellos dos por necesidad, por la condición física de los jugadores. El empate de Estados Unidos nos golpeó desde el punto de vista anímico, no lo esperábamos por lo que había ocurrido en el primer tiempo".

"Fueron dos cambios por razones físicas, por apariciones de dolores que impedían continuar. El otro cambio el de José (García) en lugar de Carlos (Pineda) sí fue táctico y esa situación que vivimos en los últimos minutos es un poco una combinación del agotamiento del ritmo del partido y también de la parte emocional, de lo que estaba en juego. Algunos errores vinieron por situaciones de esas".

Coito destacó a Kervin Arriaga y dijo que era normal que algunos jugadores tuvieran nervios. "Hizo un gran esfuerzo, un buen partido, son sus primeros partidos internacionales, su primera eliminatoria, hay muchas cosas en juego, grandes responsabilidades, hay nerviosismo importante para aquellos futbolistas que están viviendo sus primeras experiencias, yo creo que el rendimiento a lo largo de los tres partidos fue más que satisfactorio".

CONFIAR EN LOS FUTBOLISTAS

Manda un mensaje para los que creen que el camino es fácil y ahora intenta levantar la moral a los jugadores. "Primero teníamos muy claro como era el camino, iba a ser duro con situaciones de este tipo, no sorprende por la paridad a lo largo de los 14 partidos".

Y añadió: "Segundo, creer en los futbolistas, en el trabajo, en la selección, trabajar y aprovechar los partidos para evitar cometer los errores; devolverle la confianza al jugador".

Durante el encuentro en el estadio Olímpico, aficionados empezaron a lanzar objetos a los seleccionados, algo que molestó al entrenador de la Bicolor. "No comparto en absoluto esa reacción que tuvo la gente con los futbolistas ni con la Selección, no se justifica de ninguna manera, nadie tiene derecho a golpear ni a lanzar objetos, eso no lo entiendo, me parece que es de otra época, no es del fútbol actual".

"Yo el único secreto en el que creo es el trabajo, confiar en los futbolistas, restablecerles la confianza, demostrarles que creemos y que son capaces, y todo eso en base al trabajo, a la planificación, a la estrategia, aprovechar y aprender de los errores cometidos y seguir creciendo. El que crea que este camino para Honduras era fácil, está equivocado o no analiza el fútbol", agregó.

Coito fue más allá al decir que hoy en día no hay un solo jugador hondureño que pueda enderezar la situación y meter a Honduras en el camino a la Copa del Mundo.

"Podran criticarme a mi en las decisiones, pedir por los que no están, pero no creo que hayan futbolistas hondureños en el mundo que pueden cambiar por sí solos ciertas situaciones, podrá haber ciertos matices, pero esto tiene que ser un rendimiento de equipo, no hay nadie que pueda solo llevar a la Selección, vamos a necesitar del mejor momento de todos para estar en el Mundial, la clasificación no se logra con jugar lindo sino con ganar partidos y sumar puntos".

¿Cómo fue la despedida con el grupo tras el tercer partido?

"El mensaje es de esperanza, que creemos en ellos. Hemos mantenido el contacto, mandando imágenes del partido, cosas que debemos corregir, alentándolos en sus regresos a sus clubes para que mantengan un buen estado de forma para volver a la Selección. La Selección no entrena jugadores, los recibe el lunes y juegan el miércoles".

SIN HACER DRAMA

El seleccionador de Honduras cree que no hay que hacer tanto drama por la derrota ante Estados Unidos. ''Se perdió contra un equipo que tiene futbolistas que ayer estuvieron jugando en la Champions de los mejores clubes del mundo, de Europa, perdimos con una selección que nos dio bronca, durante 60 minutos tuvimos el partido controlado, y estábamos en buen nivel, pero quiero decir y desdramatizar porque parece que hubiésemos perdido contra un equipo amateur. Nosotros no tenemos jugadores en Champions League, por lo tanto no hay que armar un drama de un partido que se perdió contra Estados Unidos''.

"Hay que ser conscientes del potencial que tenemos, del que tienen los rivales, lo que significa tres partidos fecha FIFA en una semana, los viajes que implica... Yo estoy recuperándome mentalmente y del estrés después del partido de Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo posible, pero hay que recordar que los rivales también juegan'', comentó.

Fabián Coito adelantó que "el grueso del grupo se va a mantener y van a haber futbolistas que se van a incorporar que no estuvieron en la fecha pasada, por lo tanto se va a desafectar a algún futbolista".