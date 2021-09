Pedro Troglio asegura que el arbitraje perjudicó al Olimpia ante Marathón: "Esto ayuda a que los demás no hablen"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, asegura que su equipo se vio perjudicado por el arbitraje de Óscar Moncada en el clásico que perdieron (3-1) contra el Marathón en el estadio Olímpico correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura 2021.

Troglio empezó haciendo un análisis del partiido, destacando que es complicado cuando a los dos minutos ya su equipo perdía 1-0 tras el primer gol de Brayan Castillo, autor de un triplete.

"Un partido muy complicado para analizar porque preparamos un partido y al minuto ya estábamos 1-0 abajo, luego cuando más o menos se había acomodado nos hacen el segundo. Ya en el segundo tiempo tuvimos la pelota hasta que llegó el gol, después no supimos tampoco ir a empatarlo, a la última jugada mandamos al portero y vino la contra", en la que Marathón liquidó el duelo, declaró Troglio.

ERRORES ARBITRALES

El técnico sudamericano no ocultó el malestar y aseguró que en el partido fue afectado con dos acciones que no se le marcaron y que pudieron tener consecuencias en el juego.

"Fue un partido parejo con algunas situaciones, pero ir ganando siempre más cómodo y podés administrar mejor el partido. Hubo una situación para analizar, pero está bien que nos pase a nosotros, ya que hasta cuando no juega Olimpia, escucho al técnico rival hablar. Ojalá los dos penales que no nos cobraron nos haya venido bárbaro y ayuda a que los demás no hablen".

Pedro Troglio se quejó del arbitraje de Óscar Moncada y aseguró que no les pitó dos penales. Foto EFE

Y añadió más al respecto: "Se equivocó el árbitro y paciencia, esto pasa en el fútbol. Hay que saber callarse la boca y aguantar cuando te toca y hay que hablarlo. Yo como técnico perjudicado digo que me tengo que aguantar".

Troglio aprovechó para reconocer que su club no pasa buen momento. "Estamos en un momento difícil con jugadores lesionados y nos está constando formando jugadores como Jared, Maldonado. Hemos perdido jugadores vitales, jugar discretamente".

Pero destaca de los suyos. "Cuando vas perdiendo te podés volver loco, pero el equipo se mantuvo y se pudo a jugadores jóvenes. Yo estoy tranquilo porque esto termina en diciembre".