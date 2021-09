¿Jugarán Messi, Neymar y Mbappé? Las palabras del DT del PSG previo al debut en Champions

Bruselas, Bélgica

El ansiado debut del tridente más esperado del fútbol actual, el formado por el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, puede producirse mañana, miércoles, en el duelo de Liga de Campeones ante el Brujas, indicó este martes el técnico del PSG, Mauricio Pochettino.

"Es posible", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de debut de su equipo en la máxima competición europea, en la que también aseguró que "no se puede ir en contra" de la expectación creada por la asociación de esos tres jugadores.

"Caí rendido ante la petición colectiva", bromeó el entrenador, quien aseguró que todavía no tiene decidido el once de salida de su equipo ante el Brujas.



El tridente, que asocia a los dos jugadores más caros del mundo y al seis veces ganador del Balón de Oro, estuvo a punto de no poder formarse por la posible salida de Mbappé al Real Madrid, pero el frustrado traspaso la hace posible.

El entrenador argentino reconoció que con los refuerzos de esta temporada se ha levantado una gran expectación en su equipo, pero matizó que no son los favoritos.

"El equipo a barti es el Chelsea, que es el que ganó el año pasado y que se ha reforzado con más dinero que el PSG", dijo.

Pochettino señaló que trabajan para formar un buen equipo, pero que por ahora son "un club que ha reclutado a buenos jugadores".

"No somos todavía un equipo (...) tenemos que hacer el trabajo necesario para igualar lo que hizo el Chelsea la pasada temporada", señaló.

El técnico dijo que se siente privilegiado por la cantidad de opciones que tiene para conformar su equipo: "En los doce años que llevo entrenando esta es la situación más fácil, en otros equipos no tenía tantas opciones. Con estos jugadores no me voy a quejar de lo que tengo".

Pochettino aseguró que hará sus alineaciones "con criterios deportivos" y señaló que le juzgarán al final de temporada por los resultados, sabedor de que los propietarios cataríes del club tienen puesta su atención en la Liga de Campeones.