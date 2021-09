Koeman lanza explosivas declaraciones contra Laporta: "Gracias a mí, este club tiene futuro"

Barcelona, España

Polémica. Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, ha generado tremendo revuelo en las últimas horas al dejarle varios dardos al propio presidente Joan Laporta del conjunto catalán.

El director técnico ha señalado Joan Laporta, "habló demasiado" luego de que el máximo dirigente habló sobre el contrato del estratega al frente del equipo culé.

"Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado y no fue prudente en dos ocasiones", aseguró en declaraciones que le brindó a la televisión neerlandesa NOS.

Y añadió: "Eso se puede hacer en privado. Me gusta cuando un presidente está comprometido y hace preguntas, sólo que eso no debe pasar en la prensa. Ese era el problema".

Koeman reconoció que quiere quedarse en el banquillo del FC Barcelona más allá del mes de junio y lo hizo con una frase un tanto controvertida:

"Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien. Gracias a mí, este club tiene futuro", indicó e inmediatamente sus palabras han generado todo tipo de comentarios.

Y finalizó: "Faltan dos años para volver a luchar con equipos como el Manchester City o el Chelsea. Hay que aceptar que no podemos hacer cosas que se deberían hacer. Es el momento de los jóvenes. Hay que centrarse y darles la oportunidad".