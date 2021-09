¿La razón? El líder Vida se niega a jugar ante Motagua en Choluteca

La Ceiba, Honduras

Polémica. El Club Deportivo Vida, líder del fútbol hondureño se rehúsa a enfrentarse al Motagua en la ciudad de Choluteca en duelo correspondiente a la novena jornada del Apertura 2021-2022 de la Liga Nacional.

Resulta que el conjunto azul, informó que el choque ante los cocoteros ya no se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa y notificó que dicho duelo se realizará en el Emilio Williams Agasse de Choluteca este miércoles 15 de septiembre a las 7:00 P.M.

Dicha decisión del Motagua se debe a que el recinto capitalino estará ocupado debido a la celebración de los 200 años de independencia de Honduras.

Tras la información, Luis Cruz, presidente del Vida, señaló en HRN que no jugarán ante los azules en la Sultana del Sur:

"No nos presentaremos a jugar en Choluteca porque ellos no tienen registrada esa cancha y no pueden hacer lo que ellos quieren", aseguró de forma contundente el máximo dirigente del cuadro ceibeño.

Cabe señalar que Motagua registró dos canchas alternas y ellas son las del Marcelo Tinoco de Danlí y el Carlos Miranda de Comayagua.

La polémica está servida y ahora se estará al pendiente de la respuesta que pueda dar el cuadro capitalino.