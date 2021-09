El feo desprecio del capitán de Estados Unidos, Tyler Adams, por jugar eliminatorias en El Salvador y no en Europa

San Salvador, El Salvador.

Tyler Adams, capitán de la Selección de Estados Unidos, está en el ojo del huracán por unas declaraciones que ha dado después del partido que empataron (0-0) contra El Salvador en el inicio de la octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, en el estadio Cuscatlán.

El centrocampista del RB Leipzig de la Bundesliga habló sobre el encuentro y ha revelado también que sus compañeros del equipo alemán se burlan de él por enfrentar a selecciones de la Concacaf y no a europeas.

Estados Unidos se encontró con un brutal llenazo en el coloso salvadoreño y un ambiente hostil, algo que les cambió el panorama por completo a la nueva generación dorada de las barras y las estrellas.

“No estoy insatisfecho, si les soy sincero. Sabíamos que estar aquí iba a ser un proceso de aprendizaje; iba a ser mucho para algunos de nosotros al ser nuestra primera experiencia en estos terrenos de CONCACAF. Tuvimos la Nations League y la Copa Oro, pero esto no es nada similar al tener que jugar días antes, viajar, jugar ante El Salvador y pelear por el resultado”, dijo en rueda de prensa. "Así que para nosotros será un aprendizaje y en términos generales hay cosas positivas que podemos tomar. Claro que tenemos que ser mejores en el último tercio, combinarnos más y animarnos más al gol. Tomaremos esto y hay que pensar en el siguiente juego”, agregó.

El resultado no dejó contentos a los estadounidenses, pero ahora ya saben lo que les espera en la eliminatoria. “La vara está alta para este equipo. Queremos ganar tantos juegos de visita como podamos. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero después de esta primera experiencia nos hemos dado cuenta de lo duro que tenemos que trabajar. Estos partidos no tratan de calidad, sino de mentalidad, de qué tan dispuestos estamos a darlo todo”, comentó.

¿DESPRECIO POR JUGAR EN CONCACAF?

Tyler Adams confesó en la conferencia que ha recibido burlas de sus compañeros del RB Leipzig por jugar las eliminatorias en la Concacaf y no en Europa. Aseguró que a él le gustaría más jugar contra selecciones como Inglaterra o Francia que ante El Salvador.

“He hablado con mis compañeros del Leipzig todo el tiempo de los juegos que tengo que enfrentar durante las fechas FIFA y se sientan y se ríen porque ellos juegan ante Inglaterra, Francia y países con grandísimo talento y siempre les digo: “Créanme, preferiría jugar estos partidos ante Inglaterra y Francia, donde las condiciones, los aficionados, la cancha y el balón son una situación ideal". Para nosotros nunca va a ser una situación ideal jugar de visita. La energía es totalmente diferente y tienes que entrar a la cancha con la mentalidad de pelear. Esa es la mejor manera de describir su hambre, su lucha y ambición”, finalizó el volante durante su intervención después de la igualada.

A Gio Reyna le tiraron objetos cuando le tocaba cobrar los córners.

Adams también destacó que jugadores como Giovanni Reyna tuvieron que aguantar que les lanzaran cosas desde la tribuna durante los tiros de esquinas, situación que no vive cuando juega en el Borussia Dortmund. “Cuando juega (Gio Reyna) en Dortmund, no le están lanzando botellas de agua", dijo el capitán estadounidense, además de reconocer que hay muchos otros factores que cambian el ritmo del juego ante los rivales de Concacaf.

El próximo partido de Estados Unidos será contra Canadá, que viene de empatar en casa ante Honduras. El duelo será el domingo en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee.