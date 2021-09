Aficionado catracho viajó con su hijo desde Vancouver hasta Toronto para ver a la H

Toronto, Canadá.

La familia Soto ha emprendido una travesía desde Vancouver hasta Toronto para poder ver a su amada Selección de Honduras este día contra su similar de Canadá.

Don Samuel Soto viajó con su hijo más de cinco horas para llegar a Toronto y presenciar el partido de la H.

“Para nosotros es muy lindo poder ver a la selección. No importa la distancia que recorramos, cantar el Himno Nacional y poder estar allí ya lo es todo”, dijo. Y es que la distancia no importa con tal de ver a tu país jugar. La H no estará sola contra la Hoja de Maple en el estadio BMO Field.

Ver: Este sería el posible 11 que mandaría Coito para enfrentar a Canadá

Más de 15,000 personas estarán hoy en el recinto, la mayoría canadienses, pero habrá catrachos alentando.

Ya sobre el partido, Soto cree que los canadienses tienen una buena selección; pero confía en que Honduras pueda sacar un buen resultado. “Sería magnífico que Honduras gane, pero estamos claros que Canadá tiene una buena selección con futbolistas que juegan en grandes equipos de Europa y la MLS”, recalcó.

Los Soto tienen siete años de vivir en tierras canadienses, pero no se olvidan de su país.

“Tenemos siete años de vivir aquí. No venimos con toda la familia. Siempre que podemos viajamos aquí en Canadá a ver a Honduras o algún equipo que venga a Canadá o a Estados Unidos. Es una gran experiencia poder salir a verlos jugar”, contó.

Don Samuel es originario de La Ceiba y es fiel seguidor del Vida, su hijo es hincha del Olimpia.

“Extrañamos mucho nuestro país, no es fácil irse para buscar mejor vida, así que ver a la Selección lo es todo”.

Y agregó más sobre el tema:

“Canadá es un bonito país, pero uno siempre extraña las cosas de su patria, los amigos y los buenos momentos”.

Los aficionados catrachos fueron ubicados en un lugar estratégico del estadio.

“Nosotros ya compramos los boletos, los hondureños estaremos ubicados en una esquina de las más altas, en la sección 204”, concluyó. Eso no será problema para los aficionados hondureños, quienes no dejarán de apoyar a su país.

Se espera que más catrachos asistan al encuentro. Ayer, antes de la llegada al estadio se pudo observar a varios hinchas con la Bandera de Honduras. Un amor que no tiene fronteras.